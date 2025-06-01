منافس الأهلي - ماسكيرانو: كأس العالم للأندية مستوى صعب لنا.. وسنحاول أن نكون على طبيعتنا

أشاد خافيير ماسكيرانو المدير الفني لفريق إنتر ميامي بانتصار فريقه الكبير على كولومبوس كرو ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وساهم ليونيل ميسي في فوز إنتر ميامي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد بالمساهمة في 4 أهداف منهم.

وكشف خافيير ماسكيرانو المدير الفني لفريق إنتر ميامي "سيطرنا على مواجهة كولومبوس كرو أمام خصم يتفوق على إنتر ميامي عادة، النتيجة تمنحنا الثقة وتُظهر أنه إذا تحلينا بالشجاعة والهدوء يمكننا اللعب بتكافؤ ضد أي فريق خاصة في الدوري الأمريكي".

وأوضح "الأمر في كأس العالم للأندية بمستوى مجموعتنا مختلف حتى الأهلي، لكننا سننافس وسنحاول أن نكون على طبيعتنا وهذا ما يمكن أن يساعدنا".

وتابع ماسكيرانو "سنحاول الفوز بالمباراة الأولى أمام الأهلي وبعدها ننتقل للمواجهة الثانية ثم الثالثة، تلك البطولات عادة ما تكون المباراة الأولى بالغة الأهمية لأنها تحدد موقفك من المباراتين المقبلتين".

وشدد "المستوى في كأس العالم للأندية أعلى بكثير مما واجهناه في الدوري الأمريكي وكأس كونكاكاف، إذا كنا على قدر المسؤولية فسنُظهر ذلك بدءا من يوم الافتتاح، إذا كنا متحدين سنكون قادرون على المنافسة وسنبذل قصارى جهدنا للتأهل إلى الدور التالي".

وأضاف "أشاهد ميسي في كل مباراة وأحاول مساعدته بكل ما أوتينا من قوة، لأنه أفضل لاعب في تاريخ هذه الرياضة، وعندما لا يتألق يكون ذلك بسبب فشل أحدنا".

وواصل "استمتع جدا بما يفعله ميسي على أرض الملعب، وأسعى لخلق جو إيجابي وأن أبني له كل شيء حوله ليتمكن من التألق وقيادة الفريق".

واختتم ماسكيرانو تصريحاته "سعيد بما حققه لويس إنريكي المدرب الذي دربني لثلاث سنوات وتتويجه بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان الذي لا يصل لنهائي البطولة عادة".

ويلعب الأهلي فريق إنتر ميامي في تمام الثالثة من فجر يوم 15 يونيو بافتتاح منافسات مونديال الأندية.

ويقع إنتر ميامي في المجموعة الأولى رفقة الأهلي وكل من بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.