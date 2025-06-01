قتلى وجرحى في احتفالات جماهير سان جيرمان بلقب دوري الأبطال

الأحد، 01 يونيو 2025 - 14:38

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان - إنتر - نهائي دوري أبطال أوروبا - ديزيري دوي

شهدت احتفالات جماهير باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا سقوط قتلى وجرحى، بينما اعتقل 559 شخصا.

وتوج سان جيرمان بلقب دوري الأبطال بالفوز على إنتر بنتيجة 5-0 في ميونيخ يوم السبت.

وقُتل شخصان وسقط الكثير من الجرحى وسط الاحتفالات الصاخبة التي شهدت العاصمة باريس، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

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كما اعتُقل 559 شخصا بسبب مناوشات بين المشجعين بالقرب من شارع الشانزليزيه في قلب المدينة وملعب حديقة الأمراء.

إذ تجمع 48 ألف مشجع لمشاهدة المباراة النهائية في ملعب حديقة الأمراء على شاشات عملاقة.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية وفاة شاب عمره 17 عاما قُتل بعد طعنه بسكين في مدينة داكس بإقليم لاند، ثم أعلنت عن مقتل رجل آخر لاحقا متأثراً بجراحه بعدما صدمته سيارة وهو على دراجته النارية.

ومن المنتظر أن تعود بعثة سان جيرمان إلى باريس يوم الأحد للاحتفال وسط الجماهير.

طيلة 14 عاما تحت القيادة القطرية لباريس سان جيرمان، عرف العالم تواجد النجوم الأبرز على الساحة في قائمته، بداية من زلاتان إبراهيموفيتش ومرورا بديفيد بيكام ثم نيمار وليونيل ميسي وأخيرا كيليان مبابي.

وصل باريس سان جيرمان لنهائي دوري الأبطال في 2020 لأول مرة وخسر بفوارق ضئيلة من بايرن ميونيخ الذي فاز على ملعبه في 2025.

جاء لويس كامبوس في منصب المستشار الفني ومعه لويس إنريكي المدير الفني الجديد، رحل نيمار ثم ميسي ثم مبابي، وتحرر باريس سان جيرمان من قيوده.

الفريق الذي يضم مجموعة من الشباب الواعد الذي تحسس طريقه ببطئ في بداية مشواره بدوري الأبطال اكتسب الثقة أكثر وتفوق على المرشحين وفاز باللقب بطريقة لا تُصدق في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا.

تفوق على مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ في المجموعات بعدما خسر من أرسنال وأتليتكو مدريد، واحتل المركز الـ 15.

اكتسح بريست 1-0 في الملحق، ثم ضرب الفرق الإنجليزية تبعا بدءا من ليفربول ثم أستون فيلا ثم أرسنال وصولا للنهائي حيث حقق الانتصار بفوز لا يمحى من الذاكرة.

ولم يكن لأحد أن يتخيل الحل في يد لاعب يُدعي دزيري دوي بعمر الـ 19 عاما و362 يوما.

دزيري دوي عندما يتم ترجمتها للغة الإنجليزية فهي تعني "الموهوب المرغوب".. وبالفعل ذلك "الموهوب" حقق "المرغوب" لباريس سان جيرمان بعد سنوات من مطاردة الحلم المستحيل.

وبات أصغر لاعب فرنسي يشارك في نهائي دوري الأبطال وأول لاعب يسجل هدفين ويصنع هدف منذ نهائي 1964 عندما فعلها ساندرو ماتزولا ضد ريال مدريد.

باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
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