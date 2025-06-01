خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يتوصل لاتفاق لضم جوناثان نجويم
الأحد، 01 يونيو 2025 - 14:09
كتب : عمرو نبيل
توصل نادي سيراميكا كليوباترا لاتفاق مع جوناثان نجويم لاعب مودرن سبورت.
جوزيف نجويم
النادي : مودرن سبورت
وعلم FilGoal.com أن اللاعب قد اتفق مع سيراميكا كليوباترا على التوقيع لمدة موسمين مقبلين.
وينتهي تعاقد نجويم مع مودرن سبورت بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع حاليا مع أي فريق بشكل مجاني.
وانضم نجويم لمودرن سبورت في 2021 قادما من الجونة.
الظهير الأيسر صاحب الـ 33 عاما شارك منذ بداية الموسم بقميص مودرن سبورت في 11 مباراة وتمكن من تسجيل هدفين.
وأنهى سيراميكا كليوباترا الدوري المصري في المركز السادس.
ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الإسماعيلي في نصف نهائي كأس الرابطة المصرية.
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