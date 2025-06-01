تقرير: بورتو ينتظر الموافقة النهائية من أهلي جدة لضم فيجا

الأحد، 01 يونيو 2025 - 13:56

كتب : FilGoal

جابري فيجا - أهلي جدة - الهلال

ذكرت جريدة ريكورد أن إدارة بورتو تنتظر الموافقة النهائية من نظيرتها في أهلي جدة من أجل التعاقد مع جابريل فيجا.

ونقلت جريدة الرياضية أن بورتو ينتظر موافقة أهلي جدة من أجل إنهاء إجراءات التعاقد مع فيجا لتسجيله خلال فترة الانتقالات الاستثنائية التي انطلقت حتى العاشر من يونيو.

وقدَّمت إدارة بورتو 14 مليون يورو، إضافة إلى حوافز مرتبطة بأداء فيجا مع النادي البرتغالي، من أجل الاقتراب من رغبة أهلي جدة في الحصول على 24 مليون يورو لبيع عقده الذي يرتبط معه إلى صيف 2026.

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وأوضح التقرير أن لاعب الوسط الإسباني سيوقع على عقد حتى 2030.

ويتوقع أن تضع إدارة بورتو شرطًا جزائيًا كبيرًا بعقد اللاعب، الذي ستعتمد قيمته النهائية على مبلغ شراء عقد فيجا من أهلي جدة.

ولفت التقرير إلى أن أهلي جدة يرغب في التخلي عن خدمات فيجا، لتعويضه بلاعب وسط بديل عن خصائصه الفنية.

فيما أكد أندريه فيلاش بواش رئيس نادي بورتو أن فيجا وافق على تخفيض راتبه، من أجل الانضمام إلى الفريق البرتغالي.

إذ قال: لقد خفض فيجا نحو 90% من راتبه الحالي مع أهلي جدة من أجل الانضمام إلينا".

ويستعد بورتو للمشاركة في منافسات كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقرر اللاعب إسدال الستار على مسيرته مع بطل آسيا قبل انتهاء عقده بموسم كامل.

وينتهي عقد صاحب الـ22 عامًا القادم من سيلتا فيجو بنهاية الموسم المقبل.

وخاض فيجا مع أهلي جدة 44 مباراة بواقع 30 مباراة في الدوري وسجل 7 أهداف وصنع 5 آخرين، ومباراة في كأس الملك ومثلها في كأس السوبر و12 مباراة في دوري أبطال آسيا للنخبة ونجح في تسجيل هدف وصنع آخر بالبطولة.

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