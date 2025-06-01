وكيل ميكالي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك.. وإمكانية التدريب في مصر مستقبلا

الأحد، 01 يونيو 2025 - 13:29

كتب : FilGoal

روجيرو ميكالي - مصر الأولمبي - إسبانيا الأولمبي - أولمبياد باريس 2024

نفى كايو سيزار وكيل أعمال روجيرو ميكالي المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي اقترابه من تدريب الزمالك.

وارتبط اسم أكثر من مدير فني بقيادة الزمالك عقب نهاية مهمة أيمن الرمادي بينهم رجيرو ميكالي.

وقال كايو سيزار وكيل أعمال روجيرو ميكالي عبر قناة أون سبورت 1: "لا يوجد مفاوضات في الوقت الحالي بين الزمالك وميكالي، نعلم أن الفريق لديه مباراة هامة في نهائي الكأس ضد بيراميدز هذا الأسبوع ونحترم ذلك بشدة".

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وتابع "لم نصل لمرحلة المفاوضات أبدا، ولم يتناقش معنا النادي في هذا الأمر ونعلم أن التركيز على نهائي الكأس".

وشدد "ميكالي يملك العديد من العروض في الوقت الحالي، والزمالك يملك رقم هاتفي إذا أراد التواصل مع ميكالي سيتواصلون معي".

وكشف كايو سيزار "ميكالي لا يملك عروض من أي ناد مصري في الوقت الحالي، وبالتأكيد هو يرحب بالعودة لمصر بالمستقبل وأثق أن ذلك سيحدث".

وينتهي تعاقد أيمن الرمادي المدير الفني لفريق الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

ويتبقى للزمالك هذا الموسم مباراة وحيدة أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر.

ويستضيف استاد القاهرة مباراة نهائي كأس مصر في الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل.

الزمالك ميكالي
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