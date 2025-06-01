رد فعل مبابي على تتويج سان جيرمان بدوري الأبطال

الأحد، 01 يونيو 2025 - 13:22

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

تقدم كيليان مبابي نجم ريال مدريد بالتهنئة لفريقه السابق باريس سان جيرمان بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا.

وتوج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بالفوز 5-0 على إنتر في النهائي.

وقال مبابي عبر إنستجرام: "لقد جاء اليوم الكبير أخيرا، نصر مبهر للنادي بأكمله. تهانينا لباريس سان جيرمان".

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مبابي ترك سان جيرمان الصيف الماضي بعدما فشل النادي في تمديد عقده في ظل مشاكل مادية بين الطرفين.

طيلة 14 عاما تحت القيادة القطرية لباريس سان جيرمان، عرف العالم تواجد النجوم الأبرز على الساحة في قائمته، بداية من زلاتان إبراهيموفيتش ومرورا بديفيد بيكام ثم نيمار وليونيل ميسي وأخيرا كيليان مبابي.

The reasons behind the tense relationship between Luis Enrique and Kylian Mbappe | Marca

وصل باريس سان جيرمان لنهائي دوري الأبطال في 2020 لأول مرة وخسر بفوارق ضئيلة من بايرن ميونيخ الذي فاز على ملعبه في 2025.

جاء لويس كامبوس في منصب المستشار الفني ومعه لويس إنريكي المدير الفني الجديد، رحل نيمار ثم ميسي ثم مبابي، وتحرر باريس سان جيرمان من قيوده.

الفريق الذي يضم مجموعة من الشباب الواعد الذي تحسس طريقه ببطئ في بداية مشواره بدوري الأبطال اكتسب الثقة أكثر وتفوق على المرشحين وفاز باللقب بطريقة لا تُصدق في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا.

تفوق على مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ في المجموعات بعدما خسر من أرسنال وأتليتكو مدريد، واحتل المركز الـ 15.

اكتسح بريست 1-0 في الملحق، ثم ضرب الفرق الإنجليزية تبعا بدءا من ليفربول ثم أستون فيلا ثم أرسنال وصولا للنهائي حيث حقق الانتصار بفوز لا يمحى من الذاكرة.

ولم يكن لأحد أن يتخيل الحل في يد لاعب يُدعي دزيري دوي بعمر الـ 19 عاما و362 يوما.

دزيري دوي عندما يتم ترجمتها للغة الإنجليزية فهي تعني "الموهوب المرغوب".. وبالفعل ذلك "الموهوب" حقق "المرغوب" لباريس سان جيرمان بعد سنوات من مطاردة الحلم المستحيل.

وبات أصغر لاعب فرنسي يشارك في نهائي دوري الأبطال وأول لاعب يسجل هدفين ويصنع هدف منذ نهائي 1964 عندما فعلها ساندرو ماتزولا ضد ريال مدريد.

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