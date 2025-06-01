سكاي: ليفركوزن يحسم صفقة حارس برينتفورد

الأحد، 01 يونيو 2025 - 12:50

كتب : FilGoal

مارك فليكن

توصل باير ليفركوزن لاتفاق نهائي مع برينتفورد من أجل ضم حارسه مارك فليكن، حسب شبكة سكاي سبورت ألمانيا.

وأوضح التقرير أن الصفقة ستتم مقابل 10 ملايين يورو.

وأضاف التقرير أنه تم تحديد موعد الفحص الطبي للحارس الهولندي.

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صفقة انتقال فليكن إلى ليفركوزن قد تفتح الباب أمام إتمام صفقة انضمام الأيرلندي كويمين كيليهر حارس ليفربول إلى برينتفورد.

إذ يحاول برينتفورد ضم كيليهر خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفقا لشبكة سكاي سبورتس.

وأوضح التقرير أن برينتفورد تواصل مع ليفربول بشأن التعاقد مع كيليهر.

ويسعى برينتفورد لضم حارس ليفربول مع اقتراب باير ليفركوزن من ضم حارسه مارك فليكين.

وتقدر قيمة حارس المرمى البالغ من العمر 26 عاما بأكثر من 20 مليون جنيه استرليني، حسب تقارير عديدة.

ومن المرجح أن يوافق ليفربول على رحيل كيليهر، في ظل انضمام جورجي مامارداشفيلي حارس فالنسيا الذي سينضم إلى ليفربول الموسم المقبل، وبقاء أليسون بيكر.

في الصيف الماضي، أعلن نادي ليفربول تعاقده مع مامارداشفيلي، على أن يبقى الحارس الجورجي في صفوف فالنسيا خلال الموسم المنصرم معارا على أن ينضم لليفربول بداية من الموسم المقبل.

ورفع مامارداشفيلي راية التحدي من أجل حراسة عرين الريدز كأساسي، حين قال في تصريحات لحساب geo team عبر إنستجرام: "لا أفكر في إعارة أخرى".

وأضاف "سألعب مع ليفربول في الموسم الجديد، سواء رحل أليسون بيكر أم لا".

صفقة انتقال الحارس لليفربول تمت مقابل 30 مليون يورو + 5 ملايين كإضافات.

ويحصل فالنسيا على 10% من قيمة إعادة بيع الحارس البالغ من العمر 24 عاما.

وشارك الحارس مع منتخب جورجيا في يورو 2024 وظهر بشكل جيد جذب أضواء الفرق الكبيرة نحوه.

مارك فيلكن برينتفورد باير ليفركوزن كاويمين كيليهير
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