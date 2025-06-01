منافس الأهلي - بورتو يفوز وديا على الوداد في المغرب استعدادا لـ كأس العالم للأندية

الأحد، 01 يونيو 2025 - 12:45

كتب : FilGoal

ديوجو كوستا - بورتو

حقق بورتو البرتغالي فوزا وديا على الوداد المغربي بهدف دون مقابل.

المباراة الودية أقيمت في المغرب استعدادا لمشاركة الفريقين في كأس العالم للأندية.

وشهدت المباراة مشاركة صفقات الوداد الجديدة وأبرزها نور الدين مرابط.

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وسجل بورتو هدفه الوحيد في الدقيقة 38 عن طريق سامو أومورديون بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ويتواجد بورتو في المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية برفقة الأهلي وبالميراس وإنتر ميامي.

ويلتقي بورتو مع الأهلي في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وسيخوض الفريق البرتغالي مباراة ودية أخيرة قبل كأس العالم ضد فريق ريجا اللاتفي يوم الأحد 8 يونيو.

وكان بورتو قد أنهى الدوري البرتغالي في المركز الثالث خلف بنفيكا وسبورتنج لشبونة.

بينما يتواجد الوداد في المجموعة برفقة العين الإماراتي ومانشستر سيتي ويوفنتوس.

الوداد المغربي بورتو كأس العالم للأندية
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