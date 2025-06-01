كأس العالم للأندية - العين يتعاقد مع مدافع سلوفيني

الأحد، 01 يونيو 2025 - 12:23

كتب : FilGoal

الأهلي ضد العين

أتم نادي العين الإماراتي يوم الأحد إجراءات التعاقد مع المدافع السلوفيني مارسيل راتنيك.

ويستعد العين للمشاركة في منافسات كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن نادي العين تعاقده مع المدافع السلوفيني مارسيل راتنيك لمدة 4 مواسم.

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وانضم راتنيك لصفوف العين قادما من نادي أولمبيا ليوبليانا السلوفيني.

في الموسم الماضي، لعب راتنيك مع ليوبليانا في 42 مباراة في مختلف المسابقات.

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الصفقة هي الرابعة للعين هذا الصيف.

بعدما تعاقد مع الحارس البرتغالي روي باتريسيو الذي يصل يوم الأحد للإمارات للخضوع للكشف الطبي والالتحاق بتدريبات الفريق.

المدافع السلوفيني هو ثاني المدافعين الذين يضمهم العين هذا الصيف، بعد المدافع المغربي يحيى بن خالق.

وأعلن نادي العين تعاقده مع المدافع المغربي يحيى بن خالق لمدة 4 مواسم.

وانضم بن خالق لصفوف العين قادما من الفتح الرباطي المغربي.

وبات بن خالق الصفقة المغربية الثانية لنادي العين الإماراتي خلال هذا الصيف.

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وأعلن العين منذ أيام تعاقده مع المغربي الحسين رحيمي مهاجم الرجاء ليزامل شقيقه سفيان رحيمي.

ويواصل العين تدعيم صفوفه تحضيرا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن رامي ربيعة توجه رفقة شقيقه إلى دبي لمقابلة وكيله سامر سلامة، لبحث خطوته القادمة سواء باستكمال المفاوضات مع نادي العين قبل الكشف الطبي والتوقيع الرسمي أو مناقشة العروض السعودية حال عدم إتمام الاتفاق مع النادي الإماراتي.

ومن المنتظر أن يتمم ربيعة انتقاله إلى العين الإماراتي ليشارك معه في كأس العالم للأندية في أمريكا الشهر المقبل حال التوقيع الرسمي.

ويقع العين الإماراتي في المجموعة السابعة لكأس العالم للأندية رفقة كل من مانشستر سيتي الإنجليزي والوداد المغربي ويوفنتوس الإيطالي.

وكان الأهلي دخل في مفاوضات لتجديد تعاقد ربيعة قبل فترة لكنها لم تكتمل بين الطرفين.

العين مارسيل راتنيك
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