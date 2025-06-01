أتشيربي: سان جيرمان كانوا يركضون بضعف سرعتنا

يرى فرانشيسكو أتشيربي لاعب إنتر أن لاعبي باريس سان جيرمان كانوا يركضون بضعف سرعتهم.

وفاز باريس سان جيرمان على إنتر بخمسة أهداف دون مقابل في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أتشيربي عبر سكاي سبورت إيطاليا عقب المباراة: "الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبي مرتين خلال 3 سنوات وعدم الفوز أمر مؤلم".

وواصل "رحلتنا كانت مثيرة وستساعدنا على التحسن، على سبيل المثالث كنا نعتقد أننا قادرون على لعب مباراة جيدة ضد مانشستر سيتي في 2023 وجعلناهم يعانون".

وأكمل "في النهاية باريس سان جيرمان فاز باللقب ونحن ظهرنا بهدوء زائد وفي الجانب البدني لقد كانوا يركضون بضعف سرعتنا".

وأضاف "من الصعب القول إننا لعبنا موسم رائع بالنظر إلى عدم تتويجا بأي شيء ولكنه بالفعل كان كذلك، لأننا قدمنا كل ما لدينا".

وخرج إنتر بدون أي لقب خلال الموسم الحالي بعدما خسر جميع البطولات في الأمتار الأخيرة.