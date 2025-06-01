ماذا يحدث إذا انتهت مباراة بيراميدز وصندوانز بنفس نتيجة الذهاب

الأحد، 01 يونيو 2025 - 11:31

كتب : FilGoal

وليد الكرتي - بيراميدز - صنداونز

يستعد بيراميدز لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا عندما يواجه ماميلودي صنداونز.

ويلتقي بيراميدز مع صنداونز مساء اليوم الأحد على ملعب الدفاع الجوي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق على ملعب صنداونز.

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ويحتاج بيراميدز للتعادل بدون أهداف أو تحقيق الفوز بأي نتيجة من أجل التتويج باللقب، بينما يحتاج صنداونز للفوز أو التعادل بأكثر من هدف للفوز.

وفي حالة نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق مثل مباراة الذهاب ستتجه المباراة في ذلك التوقيت إلى ركلات الترجيح بشكل مباشر حسب لائحة البطولة.

اللائحة الموضوعة على موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تشير إلى أن المباراة ستذهب إلى وقت إضافي ولكن تلك اللائحة قديمة وتعود إلى الوقت الذي لعب فيه النهائي من مباراة واحدة.

وبعد عودة النهائي ليقام من مباراتي ذهاب وإياب تم إلغاء الوقت الإضافي حاله كحال جميع المباريات الإقصائية من البطولة.

ويسعى بيراميدز للتتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بينما سبق لماميلودي صنداونز التتويج باللقب مرة واحدة كانت على حساب الزمالك في عام 2016.

ماميلوي صنداونز بيراميدز دوري أبطال إفريقيا
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