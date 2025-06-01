NBA - لأول مرة منذ 25 عاما.. إنديانا يتأهل للنهائي لمواجهة أوكلاهوما

تفوق إنديانا بيسيرز على نيويورك نيكس في نهائي القسم الشرقي ليتأهل إلى نهائي دوري رابطة كرة السلة الأمريكية NBA.

وحسم بيسيرز سلسلة نهائي الشرق بنتيجة 4-2 بعد المباراة السادسة.

وانتصر بيسيرز على نيكس بنتيجة 125-108 في اللقاء السادس.

بذلك تأهل إنديانا للنهائي لأول مرة منذ عام 2000.

وكان باسكال سياكام نجم بيسيرز أكثر المسجلين برصيد 31 نقطة.

وضرب إنديانا موعدا مع أوكلاهوما سيتي ثاندر في نهائي المسابقة.

يذكر أن أوكلاهوما تأهل إلى النهائي بعد الفوز في نهائي الغرب على مينيسوتا تمبرولفز.

ويقام اللقاء الأول في سلسلة النهائي يوم 6 يونيو الجاري.