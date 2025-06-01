كأس العالم للأندية - حسم المقعد الأخير.. لوس أنجلوس يتأهل بفوز صعب أمام كلوب أمريكا

حسم فريق لوس أنجلوس الأمريكي المقعد الأخير بكأس العالم للأندية بعد الفوز على كلوب أمريكا المكسيكي.

وتغلب لوس أنجلوس على نظيره المكسيكي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات المباراة الفاصلة لحسم بطاقة التأهل بعد استبعاد كلوب ليون المكسيكي.

وخاض لوس أنجلوس المباراة كونه وصيف نسخة 2023 إذ خسر النهائي أمام كلوب ليون، بينما كلوب أمريكا المكسيكي كونه الأفضل في تصنيف فرق أمريكا الشمالية دون حصول على فرصة التأهل لمونديال الأندية.

واستبعد ليون من كأس العالم للأندية بسبب ازدواج ملكيته مع نادي باتشوكا المكسيكي أيضا، وهذا يخالف اللوائح المنظمة للبطولة.

ويمتلك لوس أنجلوس بين صفوفه الثنائي الفرنسي هوجو لوريس وأوليفيه جيرو.

وبذلك يتواجد لوس أنجلوس في المجموعة الرابعة رفقة تشيلسي والترجي وفلامنجو.

لوس أنجلوس أصبح ثالث فريق أمريكي يتواجد بالمونديال رفقة إنتر ميامي وسياتل ساوندرز.

وتنطلق منافسات كأس العالم للأندية فجر يوم 15 يونيو المقبل بمواجهة الأهلي المصري ضد إنتر ميامي الأمريكي.