منافس الأهلي - البروفة الأخيرة.. ميسي يساهم في 4 أهداف بفوز إنتر ميامي بخماسية

الأحد، 01 يونيو 2025 - 10:57

كتب : محمد سمير

ليونيل ميسي - إنتر ميامي

اختتم إنتر ميامي مبارياته قبل الاستعدادات لمنافسات كأس العالم للأندية بانتصار عريض على كولومبوس كرو في الدوري الأمريكي.

وتغلب إنتر ميامي على كولومبوس كرو بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في ليلة شهدت تألق ليونيل ميسي.

وساهم ميسي في أربعة أهداف إذ سجل هدفين وصنع مثلهما.

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بينما سجل تاديو أليندي الهدف الأول ولويس سواريز الهدف الرابع واختتم فافا بيكولت التسجيل بالهدف الخامس قبل نهاية اللقاء.

وتعتبر تلك المباراة هي البروفة الأخيرة لإنتر ميامي قبل مواجهة الأهلي فجر 15 يونيو المقبل بافتتاح كأس العالم للأندية.

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن الصدارة ولديه مباراة مؤجلة.

بينما رفع ميسي رصيده إلى 10 أهداف في الدوري الأمريكي بفارق 3 أهداف عن صدارة ترتيب الهدافين.

وحقق إنتر ميامي بذلك انتصاره الثاني على التوالي بعد سلسلة من النتائج السيئة للفريق.

ويلعب الأهلي فريق إنتر ميامي في تمام الثالثة من فجر يوم 15 يونيو بافتتاح منافسات مونديال الأندية.

ويقع إنتر ميامي في المجموعة الأولى رفقة الأهلي وكل من بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

منافس الأهلي ليونيل ميسي إنتر ميامي
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