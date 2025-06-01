منافس الأهلي - البروفة الأخيرة.. ميسي يساهم في 4 أهداف بفوز إنتر ميامي بخماسية

اختتم إنتر ميامي مبارياته قبل الاستعدادات لمنافسات كأس العالم للأندية بانتصار عريض على كولومبوس كرو في الدوري الأمريكي.

وتغلب إنتر ميامي على كولومبوس كرو بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في ليلة شهدت تألق ليونيل ميسي.

وساهم ميسي في أربعة أهداف إذ سجل هدفين وصنع مثلهما.

LA MAGIA DEL 1️⃣0️⃣ 🐐✨ DICE PRESENTE pic.twitter.com/LjEJ0S5gmQ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 31, 2025

بينما سجل تاديو أليندي الهدف الأول ولويس سواريز الهدف الرابع واختتم فافا بيكولت التسجيل بالهدف الخامس قبل نهاية اللقاء.

وتعتبر تلك المباراة هي البروفة الأخيرة لإنتر ميامي قبل مواجهة الأهلي فجر 15 يونيو المقبل بافتتاح كأس العالم للأندية.

EL SOMBRERITO DEL GOAT 😮‍💨 pic.twitter.com/pRxZjJDKuw — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) June 1, 2025

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن الصدارة ولديه مباراة مؤجلة.

بينما رفع ميسي رصيده إلى 10 أهداف في الدوري الأمريكي بفارق 3 أهداف عن صدارة ترتيب الهدافين.

وحقق إنتر ميامي بذلك انتصاره الثاني على التوالي بعد سلسلة من النتائج السيئة للفريق.

ويلعب الأهلي فريق إنتر ميامي في تمام الثالثة من فجر يوم 15 يونيو بافتتاح منافسات مونديال الأندية.

ويقع إنتر ميامي في المجموعة الأولى رفقة الأهلي وكل من بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.