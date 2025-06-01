فيتينيا: هذا حلمنا جميعا.. وهذه أسباب رغبتنا في الفوز بدوري الأبطال

الأحد، 01 يونيو 2025 - 01:15

كتب : FilGoal

فيتينيا - باريس سان جيرمان

أبدى فيتينيا لاعب وسط باريس سان جيرمان سعادته بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا بالفوز على إنتر ميلان في النهائي.

وقال في تصريحاته لقناة تي إن تي سبورتس: "هذا يعني كل شيء. الجماهير هي السبب الرئيسي في رغبتنا بالفوز بالبطولة".

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وأضاف "ولكننا أردنا اللقب لعدة أسباب أخرى. إنه حلمنا، وحلمي وأنا سعيد بتحقيقه".

وتابع "الفوز يقول الكثير عن هذه المجموعة من اللاعبين. إنه فريق جيد للغاية والنتيجة ليست بالسحر".

واختتم "والآن.. وقت الاحتفال".

وحقق باريس سان جيرمان لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في مسيرته، بفوز ساحق على إنتر ميلان بخمسة أهداف دون رد.

سجل أهداف باريس سان جيرمان كل من أشرف حكيمي ودزيري دوي (2) وخيفيتشيا كفاراستيخيليا وسيني مايلو.

طيلة 14 عاما تحت القيادة القطرية لباريس سان جيرمان، عرف العالم تواجد النجوم الأبرز على الساحة في قائمته، بداية من زلاتان إبراهيموفيتش ومرورا بديفيد بيكهام ثم نيمار وميسي وأخيرا كيليان مبابي.

وصل باريس سان جيرمان لنهائي دوري الأبطال في 2020 لأول مرة وخسر بفوارق ضئيلة من بايرن ميونيخ الذي فاز على ملعبه اليوم.

جاء لويس كامبوس في منصب المستشار الفني ومعه لويس إنريكي المدير الفني الجديد، رحل نيمار ثم ميسي ثم مبابي، وتحرر باريس سان جيرمان من قيوده.

الفريق الذي يضم مجموعة من الشباب الواعد الذي تحسس طريقه ببطئ في بداية مشواره بدوري الأبطال اكتسب الثقة أكثر وتفوق على المرشحين وفاز باللقب بطريقة لا تُصدق في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا.

تفوق على مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ في المجموعات بعدما خسر من أرسنال وأتليتكو مدريد، واحتل المركز الـ 15.

اكتسح بريست 1-0 في الملحق، ثم ضرب الفرق الإنجليزية تبعا بدءا من ليفربول ثم أستون فيلا ثم أرسنال وصولا للنهائي حيث حقق الانتصار بفوز لا يمحى من الذاكرة.

والآن وبعد 10 سنوات يحقق لويس إنريكي الثلاثية للمرة الثانية في مسيرته، الأولى في 2015 مع برشلونة بجيل تاريخي واليوم بجيل شاب سيكتب التاريخ مستقبلا، وهي الثلاثية الأولى أيضا في تاريخ الكرة الفرنسية.

خلال تلك السنوات مر إنريكي بأزمة كبرى ربما لا يستفيق الكثيرون منها، وفاة نجلته شانا.

وأقر لويس إنريكي خلال فيلمه الوثائقي You Haven’t Got a Clue أن وفاة شانا علمته الكثير عن الحياة وأثر بشكل إيجابي على تعامله مع التحديات في مسيرته المهنية.

ربما ظن البعض أن رحيل مبابي سيكسر أفكار الإسباني لكنه كان يعلم كيف يحول رحيل نجمه لأول لفرصة لجعله "أفضل من هذا العام تكتيكيا".

وأصبح إنريكي سادس مدرب يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريقين مختلفين عقب أنشيلوتي ومورينيو وجوارديولا وهاينكس وهاتسيفيلد.

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