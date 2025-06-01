ديزيري دوي: أنا في غاية السعادة.. ولا أعرف كيف سنحتفل

الأحد، 01 يونيو 2025 - 01:01

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان - إنتر - نهائي دوري أبطال أوروبا - ديزيري دوي

لم يعرف دزيري دوي لاعب باريس سان جيرمان كيف يصف سعادته بعد قيادة فريقه للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وتوج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بالفوز 5-0 على إنتر في النهائي.

وقال دزيري دوي عبر قناة كانال بلوس: "لا أجد كلمات للتعبير. إنه حلم تحقق. إنه أمر مذهل، أنا في غاية السعادة".

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وأكمل "لويس إنريكي؟ لقد أمضى عامين هنا، وصنع تاريخا للنادي، إنه مدرب رائع تكتيكيا وذهنيا، لا يصدق، وكإنسان أيضا".

وتابع "إنه لمن دواعي سروري العمل معه. لا أعرف كيف سنحتفل، لكن سيكون احتفالا رائعا".

ولم يكن لأحد أن يتخيل الحل في يد لاعب يُدعي دزيري دوي بعمر الـ 19 عاما و362 يوما.

دزيري دوي عندما يتم ترجمتها للغة الإنجليزية فهي تعني "الموهوب المرغوب".. وبالفعل ذلك "الموهوب" حقق "المرغوب" لباريس سان جيرمان اليوم بعد سنوات من مطاردة الحلم المستحيل.

وبات أصغر لاعب فرنسي يشارك في نهائي دوري الأبطال وأول لاعب يسجل هدفين ويصنع هدف منذ نهائي 1964 عندما فعلها ساندرو ماتزولا ضد ريال مدريد.

ديزيري دوي باريس سان جيرمان
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