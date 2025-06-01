رئيس إنتر: ليلة سلبية حيث تفوق الخصم في كل النواحي.. وهذا موعد الاجتماع مع إنزاجي

الأحد، 01 يونيو 2025 - 00:54

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان - إنتر - نهائي دوري أبطال أوروبا

شدد جوسيبي ماروتا رئيس إنتر أن مستقبل سيموني إنزاجي لن يُحسم بسبب خسارة لقب دوري أبطال أوروبا، كما اعتذر لمشجعي فريقه.

وتوج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بالفوز 5-0 على إنتر في النهائي.

وقال رئيس إنتر عبر قناة سكاي إيطاليا: "كانت ليلة سلبية حيث تفوق الخصم في كل النواحي علينا أن نرفع لهم القبعة".

وأضاف "لا يجب علينا أن نغير نظرتنا للموسم ككل وكيف وصلنا لنهائي الأبطال، نتأسف على الأداء لجماهير التي أتت لهنا".

وواصل "كان صعبا أن تصل لذلك النهائي، تفوقنا على منافسين مثل بايرن ميونيخ وبرشلونة، لكن ظهرنا بشكل هش الليلة، أريد شكر اللاعبين والمدرب لأن خوض 59 مباراة في جميع المسابقات أثبت لماذا يجب أن نصل لهذه المرحلة".

وتابع "خسرنا ونهنئ الخصم وعلينا المضي قدما".

وأتم "سنجتمع مع إنزاجي الأسبوع المقبل، لا زال هناك موسم متبقي في تعاقده وهو أثبت نفسه بالفعل في المواسم الـ 4 ويستحق أن يتواجد هنا".

ويمتلك إنزاجي عرضا مغريا من الهلال السعودي لتدريب الفريق بدءا من كأس العالم للأندية في منتصف يونيو.

إنتر والذي خاض مشوارا ماراثونيا ويكيفه فيه الفوز على برشلونة في نصف النهائي، منح فريقا جديدا لقب دوري الأبطال بعدما فعلها مع سيلتك الأسكتلندي ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

لكن حلم الثلاثية الذي بدأ في أبريل قائما تحول لكابوس بخسارة الكأس في نصف النهائي ثم الدوري في آخر جولة انتهت بسقوط مدوٍ في نهائي الأبطال.

والنهاية جاءت عكس المتوقع باستقبال 5 أهداف ليصبح أول فريق يخسر بخماسية في نهائي دوري أبطال أوروبا.

جوسيبي ماروتا إنتر دوري أبطال أوروبا
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