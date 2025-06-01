إنريكي: كان هدفنا صناعة التاريخ منذ بداية الموسم

الأحد، 01 يونيو 2025 - 00:39

كتب : FilGoal

تتويج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا 2025

كشف لويس إنريكي المدير الفني لـ باريس سان جيرمان أن الفريق حقق هدفه الموضوع منذ بداية الموسم.

وتوج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بالفوز 5-0 على إنتر في النهائي.

وقال لويس إنريكي عبر قناة كانال بلوس: "كان هدفنا صناعة التاريخ منذ بداية الموسم، حان وقت الاحتفال، شعرت بتواصل حقيقي بين اللاعبين والجماهير".

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وأتم "أعتقد أننا نستحق ذلك ومن الصعب اللعب بهذا المستوى، لكننا عرفنا كيف نتعامل مع الضغط".

سجل أهداف باريس سان جيرمان كل من أشرف حكيمي ودزيري دوي (2) وخيفيتشيا كفاراستيخيليا وسيني مايلو.

والآن وبعد 10 سنوات يحقق لويس إنريكي الثلاثية للمرة الثانية في مسيرته، الأولى في 2015 مع برشلونة بجيل تاريخي واليوم بجيل شاب سيكتب التاريخ مستقبلا، وهي الثلاثية الأولى أيضا في تاريخ الكرة الفرنسية.

خلال تلك السنوات مر إنريكي بأزمة كبرى ربما لا يستفيق الكثيرون منها، وفاة نجلته شانا.

وأقر لويس إنريكي خلال فيلمه الوثائقي You Haven’t Got a Clue أن وفاة شانا علمته الكثير عن الحياة وأثر بشكل إيجابي على تعامله مع التحديات في مسيرته المهنية.

ربما ظن البعض أن رحيل مبابي سيكسر أفكار الإسباني لكنه كان يعلم كيف يحول رحيل نجمه لأول لفرصة لجعله "أفضل من هذا العام تكتيكيا".

وأصبح إنريكي سادس مدرب يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريقين مختلفين عقب أنشيلوتي ومورينيو وجوارديولا وهاينكس وهاتسيفيلد.

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