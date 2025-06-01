"الموهوب" يحقق "المرغوب".. باريس سان جيرمان بطل أوروبا لأول مرة بخماسية تاريخية ضد إنتر

فاز باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بالفوز بخماسية دون على إنتر الإيطالي في نهائي 2025 على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ الألمانية.

سجل أهداف باريس سان جيرمان كل من أشرف حكيمي ودزيري دوي (2) وخيفيتشيا كفاراستيخيليا وسيني مايلو.

طيلة 14 عاما تحت القيادة القطرية لباريس سان جيرمان، عرف العالم تواجد النجوم الأبرز على الساحة في قائمته، بداية من زلاتان إبراهيموفيتش ومرورا بديفيد بيكهام ثم نيمار وميسي وأخيرا كيليان مبابي.

وصل باريس سان جيرمان لنهائي دوري الأبطال في 2020 لأول مرة وخسر بفوارق ضئيلة من بايرن ميونيخ الذي فاز على ملعبه اليوم.

جاء لويس كامبوس في منصب المستشار الفني ومعه لويس إنريكي المدير الفني الجديد، رحل نيمار ثم ميسي ثم مبابي، وتحرر باريس سان جيرمان من قيوده.

الفريق الذي يضم مجموعة من الشباب الواعد الذي تحسس طريقه ببطئ في بداية مشواره بدوري الأبطال اكتسب الثقة أكثر وتفوق على المرشحين وفاز باللقب بطريقة لا تُصدق في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا.

تفوق على مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ في المجموعات بعدما خسر من أرسنال وأتليتكو مدريد، واحتل المركز الـ 15.

اكتسح بريست 1-0 في الملحق، ثم ضرب الفرق الإنجليزية تبعا بدءا من ليفربول ثم أستون فيلا ثم أرسنال وصولا للنهائي حيث حقق الانتصار بفوز لا يمحى من الذاكرة.

ولم يكن لأحد أن يتخيل الحل في يد لاعب يُدعي دزيري دوي بعمر الـ 19 عاما و362 يوما.

دزيري دوي عندما يتم ترجمتها للغة الإنجليزية فهي تعني "الموهوب المرغوب".. وبالفعل ذلك "الموهوب" حقق "المرغوب" لباريس سان جيرمان اليوم بعد سنوات من مطاردة الحلم المستحيل.

وبات أصغر لاعب فرنسي يشارك في نهائي دوري الأبطال وأول لاعب يسجل هدفين ويصنع هدف منذ نهائي 1964 عندما فعلها ساندرو ماتزولا ضد ريال مدريد.

والآن وبعد 10 سنوات يحقق لويس إنريكي الثلاثية للمرة الثانية في مسيرته، الأولى في 2015 مع برشلونة بجيل تاريخي واليوم بجيل شاب سيكتب التاريخ مستقبلا، وهي الثلاثية الأولى أيضا في تاريخ الكرة الفرنسية.

خلال تلك السنوات مر إنريكي بأزمة كبرى ربما لا يستفيق الكثيرون منها، وفاة نجلته شانا.

وأقر لويس إنريكي خلال فيلمه الوثائقي You Haven’t Got a Clue أن وفاة شانا علمته الكثير عن الحياة وأثر بشكل إيجابي على تعامله مع التحديات في مسيرته المهنية.

ربما ظن البعض أن رحيل مبابي سيكسر أفكار الإسباني لكنه كان يعلم كيف يحول رحيل نجمه لأول لفرصة لجعله "أفضل من هذا العام تكتيكيا".

وأصبح إنريكي سادس مدرب يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريقين مختلفين عقب أنشيلوتي ومورينيو وجوارديولا وهاينكس وهاتسيفيلد.

أما إنتر والذي خاض مشوارا ماراثونيا ويكيفه فيه الفوز على برشلونة في نصف النهائي، منح فريقا جديدا لقب دوري الأبطال بعدما فعلها مع سيلتك الأسكتلندي ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

لكن حلم الثلاثية الذي بدأ في أبريل قائما تحول لكابوس بخسارة الكأس في نصف النهائي ثم الدوري في آخر جولة انتهت بسقوط مدوٍ في نهائي الأبطال.

والنهاية جاءت عكس المتوقع باستقبال 5 أهداف ليصبح أول فريق يخسر بخماسية في نهائي دوري أبطال أوروبا.



























































































التشكيل

بدأ باريس سان جيرمان النهائي بالقوة الضاربة: ديزيري دوي – عثمان ديمبيلي – خيفيتشيا كفاراتسخيليا.

في المقابل لم يُجر سيموني إنزاجي سوى تغييرا وحيدا بمشاركة بنيامين بافار بدلا من يان بيسيك في الدفاع.

وصف المباراة

وضحت نوايا باريس سان جيرمان بضغط قوي والهدف منه منع أي فرصة لإنتر للخروج من منطقة جزاءه.

في الدقيقة 10 سدد دوي كرة قوية مرت تصدى لها سومر بثبات.

وبعد دقيقتين فقط سلسلة تمريرات تصل لدوي الذي أرسل عرضية أرضية أودعها أشرف حكيمي في الشباك.

وأصبح المغربي ثالث لاعب عربي يسجل في نهائي الأبطال بعد الجزائري رابح ماجر ومحمد صلاح.

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وفي الدقيقة 19 سدد كفاراستيخيليا كرة قوية مرت أعلى العارضة.

وبعد دقيقة واحدة مرتدة سريعة قادها عثمان ديمبيلي وأودعها دوي بتصويبة قوية في الشباك لتصبح النتيجة 2-0.

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حاول إنتر من خلال الركنيات تقليص الفارق لكن دفاع باريس كان حاضرا ومن خلفه جانلويجي دوناروما مانعا أي فرصة محققة.

وتصدى سومر في الدقيقة 27 لتسديدة فابيان رويز.

ومرت رأسية تورام بعد ركنية هاكان بمحاذاة القائم الأيمن في أخطر فرص إنتر في الدقيقة 37.

ومرت تسديدة دوي في الدقيقة 45+1 مرت بجوار القائم الأيسر.

شوط أول انتهى بتقدم باريس سان جيرمان بثنائية وسيطرة باريسية.

في بداية الشوط الثاني دخل إنتر وهدفه تقليص الفارق وأجرى سيموني إنزاجي تغييرين بمشاركة يان بيسيك ونيكولا زاليفسكي بدلا من بافار وديماركو في الدقيقة 54.

ومن مرتدة سريعة قادها فيتينيا مرر بينية لدوي الذي انفرد وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 64.

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الهدف أعقبه إنتر بتغييرين بمشاركة كارلوس أجوستو وماتيو دراميان بدلا من هنريك ميختاريان وبيسيك الذي شارك وخرج مصابا مرة أخرى في الدقيقة 65.

فقد لاعبو إنتر السيطرة على أنفسهم بعد الهدف الثالث وفي الدقيقة 70 شارك كريستيان أسلاني بدلا من هاكان.

وفي الدقيقة 70 انفرد كفاراستخيليا بعد بينية ديمبيلي وسدد على يمين الحارس لتصبح النتيجة 4-0.

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وتألق دوناروما في منع هدف إنتر الشرفي في الدقيقة 76 من أمام تورام.

وأجرى إنريكي تغييرا بمشاركة لوكاس هيرنانديز بدلا من نونو مينديش في الدقيقة 78.

واستمرت محاولات العملاق الباريسي بالوصول لـ 20 تسديدة مقابل 8 في الدقائق الأخيرة.

وشارك جونكالو راموس وسيني مايلو ووارن زائير إيمري بدلا من كفاراستيخيليا وفابيان رويز ونيفيز في الدقيقة 85.

وفي الدقيقة 88 سجل سيني مايلو بتسديدة في الزاوية القريبة من داخل الـ 18 هدف باريس سان جيرمان الخامس.

لم ينتظر الحكم وأطلق صافرة نهاية اللقاء والدقيقة 90 معلنا تتويج باريس سان جيرمان باللقب لأول مرة في تاريخه.