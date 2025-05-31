13 من 20.. محمود جاد أكثر حارس حافظ على نظافة شباكه في الدوري 2024-25

حافظ محمود جاد على نظافة شباكه في الدوري المصري 2024-25 في 13 مباراة ليصبح أكثر حارس يحافظ على نظافة شباكه هذا الموسم.

ولأول مرة يخرج محمود جاد بشباك نظيفة في 13 مباراة بموسم واحد خلال مسيرته.

فخلال 20 مباراة لحارس المصري خاضها استقبل 17 هدفا فقط جاءت في 8 مباريات، فيما خرج بشباك نظيفة في 13.

وساهم جاد بخروج فريقه في 5 مباريات من أصل 8 للمرحلة النهائية بشباك نظيفة وهو ما قاد المصري للكونفدرالية الموسم المقبل واحتلال المركز الرابع.

وجاءت قائمة الحراس الأكثر حفاظا على نظافة شباكهم هذا الموسم

1 محمود جاد – المصري – 13 مباراة

2 محمد علاء – الجونة – 11 مباراة

3 علي لطفي - زد – 10 مباريات

4 أحمد الشناوي – بيراميدز – 10 مباريات

5 المهدي سليمان – الاتحاد – 8 مباريات

6 محمد الشناوي – الأهلي – 8 مباريات

7 محمود عبد الرحيم "جنش" – مودرن سبورت – 8 مباريات

8 محمد عواد – الزمالك – 8 مباريات

9 الهاني سليمان – سموحة – 8 مباريات

10 محمد بسام – سيراميكا كليوباترا – 8 مباريات

إجمالا وخلال مسيرة الحارس البالغ 26 عاما شارك في 150 مباراة بالدوري المصري وخرج بشباك نظيفة في 55 مباراة واستقبل 160 هدفا منذ ظهوره الأول في موسم 2018-19.