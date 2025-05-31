13 من 20.. محمود جاد أكثر حارس حافظ على نظافة شباكه في الدوري 2024-25
السبت، 31 مايو 2025 - 23:16
كتب : FilGoal
حافظ محمود جاد على نظافة شباكه في الدوري المصري 2024-25 في 13 مباراة ليصبح أكثر حارس يحافظ على نظافة شباكه هذا الموسم.
محمود جاد
النادي : المصري
ولأول مرة يخرج محمود جاد بشباك نظيفة في 13 مباراة بموسم واحد خلال مسيرته.
فخلال 20 مباراة لحارس المصري خاضها استقبل 17 هدفا فقط جاءت في 8 مباريات، فيما خرج بشباك نظيفة في 13.
وساهم جاد بخروج فريقه في 5 مباريات من أصل 8 للمرحلة النهائية بشباك نظيفة وهو ما قاد المصري للكونفدرالية الموسم المقبل واحتلال المركز الرابع.
وجاءت قائمة الحراس الأكثر حفاظا على نظافة شباكهم هذا الموسم
1 محمود جاد – المصري – 13 مباراة
2 محمد علاء – الجونة – 11 مباراة
3 علي لطفي - زد – 10 مباريات
4 أحمد الشناوي – بيراميدز – 10 مباريات
5 المهدي سليمان – الاتحاد – 8 مباريات
6 محمد الشناوي – الأهلي – 8 مباريات
7 محمود عبد الرحيم "جنش" – مودرن سبورت – 8 مباريات
8 محمد عواد – الزمالك – 8 مباريات
9 الهاني سليمان – سموحة – 8 مباريات
10 محمد بسام – سيراميكا كليوباترا – 8 مباريات
إجمالا وخلال مسيرة الحارس البالغ 26 عاما شارك في 150 مباراة بالدوري المصري وخرج بشباك نظيفة في 55 مباراة واستقبل 160 هدفا منذ ظهوره الأول في موسم 2018-19.