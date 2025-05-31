إمام عاشور هداف الدوري المصري 2024-25

حسم إمام عاشور جائزة هداف الدوري المصري لموسم 2024-25.

وسجل لاعب الوسط 13 هدفا انفرد بها بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري وفاز بالجائزة.

وفاز الأهلي بجائزة هداف الدوري 14 مرة من الأهلي الذي يفوز بجائزة الهداف في تاريخ المسابقة.

وبات هو اللاعب رقم 12 الذي يفوز بالجائزة من الأهلي: محمد شريف ووليد أزارو وأمادو فلافيو (2) ومحمد أبو تريكة وعماد متعب وحمد بلال وحسام حسن ومحمد رمضان ومحمود الخطيب (2) والسيد الضظوي ووسام أبو علي وإمام عاشور.

ويعد هو أول لاعب وسط يفوز بالجائزة منذ عبد الله السعيد مع بيراميدز في موسم 2019-2020.

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وإليكم الترتيب النهائي لهدافي الدوري

1 إمام عاشور – الأهلي – 13 هدفا

2 أسامة فيصل – البنك الأهلي – 12 هدفا

3 ناصر منسي – الزمالك – 11 هدفا

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جووووول.. إمام عاشور ينفرد بصدارة هدافي الدوري ويسجل الهدف الرابع للأهلي من ركلة جزاء pic.twitter.com/CLIHjQmQOA — ON Sport (@ONTimeSports) May 8, 2025

4 ياو أنور – البنك الأهلي – 10 أهداف

5 وسام أبو علي – الأهلي – 10 أهداف

6 محمد علي بن حمودة – غزل المحلة – 9 أهداف

7 إبراهيم عادل – بيراميدز – 8 أهداف

8 شادي حسين – زد – 8 أهداف

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جووووووووول.. هداف الدوري "إمام عاشور" يضع بصمته ويضيف الهدف الثاني للأهلي في مرمى الإسماعيلي🔥⚽ pic.twitter.com/xwT8vxxvJi — ON Sport (@ONTimeSports) February 16, 2025

9 فيستون ماييلي – بيراميدز – 8 أهداف

10 محمود زلاكة – سيراميكا كليوباترا – 8 أهداف

11 عمرو ناصر – فاركو – 8 أهداف

12 صلاح محسن – المصري – 8 أهداف

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جووووووووول⚽🔥.. هداف الدوري إمام عاشور يسجل هدف رائع من ركلة حرة في شباك غزل المخلة ويرفض الاحتفال✋ pic.twitter.com/TDjqwekg0J — ON Sport (@ONTimeSports) February 11, 2025

ويعد أيضا إمام أكثر لاعب صاحب تمريرات حاسمة في الدوري المصري هذا الموسم بالتساوي مع محمد الشيبي ظهير بيراميدز برصيد 7 تمريرات.

وحسم الأهلي لقب الدوري للمرة الـ 45 في تاريخه بفارق نقطتين عن بيراميدز.