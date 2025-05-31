العربي الثالث.. أشرف حكيمي يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا

سجل المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي هدف تقدم فريقه في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر الإيطالي.

ويلعب باريس سان جيرمان ضد إنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

وتقام المباراة النهائية في ملعب أليانز أرينا معقل فريق بايرن ميونيخ الألماني.

ونجح أشرف حكيمي في تسجيل هدف تقدم باريس في الدقيقة 12 من المباراة بتسديدة أمام المرمى الخالي بعد تمريرة رائعة من زميله ديزيري دوي.

ويعد حكيمي ثالث لاعب عربي يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسبق حكيمي النجم الجزائري رابح ماجير الذي سجل هدفا لبورتو البرتغالي في شباك بايرن ميونيخ الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1987.

وبعده محمد صلاح نجم منتخب مصر الذي سجل مع ليفربول في شباك توتنام في نهائي 2019.

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