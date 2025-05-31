أحمد سمير: نحتاج للوقت حتى نظهر بالصورة المثالية.. ومستعدون لنهائي كأس مصر

السبت، 31 مايو 2025 - 22:36

كتب : FilGoal

هدف واحتفال محمد السيد - الزمالك - فاركو

وصف أحمد سمير مدرب الزمالك الفوز على فاركو بنتيجة 2-0 بالخطوة إيجابية مشدداً على أن الجهاز الفني يركز في المقام الأول على تطوير الأداء وتحقيق أقصى استفادة فنية من كل مباراة.

وقال مدرب الزمالك في تصريحات عقب اللقاء: "حققنا الفوز للمباراة الثانية على التوالي، وهو أمر إيجابي يعكس تحسن المستوى وزيادة الثقة، والزمالك يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين الكبار القادرين على تنفيذ أفكار الجهاز الفني داخل".

وأضاف "نعمل على بناء شكل واضح للفريق، واللاعبون بدأوا في تنفيذ التعليمات بشكل جيد، لكننا نحتاج إلى بعض الوقت حتى يظهر الفريق بالصورة المثالية التي نطمح إليها".

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وأكمل "أداء اللاعبين كان جيدًا في الشوطين، وهناك التزام واضح وتناغم بدأ يظهر بين الخطوط، وهي مكاسب مهمة نسعى للبناء عليها في المرحلة المقبلة".

وعن نهائي كأس مصر قال: "ندخل النهائي ونحن مستعدون بشكل جيد، وهناك تركيز كبير من الجهاز الفني واللاعبين على تحقيق البطولة وإسعاد جماهيرنا، التي ننتظر دعمها كالعادة".

وفيما يخص تواجد ناصر منسي في قائمة لقاء اليوم قال: "فضلنا تواجده رغم عدم جاهزيته بنسبة 100%، في إطار سعي الجهاز للحفاظ على حالة التركيز والتوازن داخل الفريق".

وأتم "حققنا مكاسب فنية كبيرة، سواء على مستوى الأداء الفردي أو الجماعي، واللاعبون أمثال شيكابالا، وفتوح، ودونجا، ومحمد حمدي، قدموا أداءً مميزاً، و نحن لا ننظر للنتيجة فقط، بل نهتم بما هو أعمق من ذلك؛ تطور الفريق، وزيادة الانسجام، وتحقيق الإيجابيات".

وحقق الزمالك خامس فوز له ضد فاركو في جميع المسابقات مقابل انتصارين للبرتقالي.

ورفع الزمالك رصيده لـ 47 نقطة في المركز الثالث، فيما ظل فاركو في المركز السابع برصيد 32 نقطة.

ويستعد الزمالك للقاء بيراميدز في نهائي كأس مصر يوم الخميس المقبل، فيما اختتم فاركو موسمه.

الزمالك أحمد سمير فاركو الدوري المصري
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