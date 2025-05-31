مران ريبيرو الأول - ظهور حمدي فتحي والشباب استعدادا لكأس العالم للأندية

السبت، 31 مايو 2025 - 22:24

كتب : حسام نور الدين

خوسيه ريبيرو

بدأ خوسيه ريبيرو أول حصة تدريبية له مع الأهلي استعدادا لكأس العالم للأندية 2025.

ويأتي ذلك بعدما تولى المهمة يوم الخميس الماضي، وحصول اللاعبين على راحة بعد الفوز على فاركو وحسم لقب الدوري.

واستأنف الفريق تدريباته اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث عقد الإسباني محاضرة للاعبين للحديث عن المرحلة ‏القادمة، ومناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمشاركة بقوة في المونديال.‏

أخبار متعلقة:
"لم أبخل بنقطة عرق واحدة".. رسالة وداعية من عمرو السولية لجماهير الأهلي الأهلي يعلن رحيل علي معلول ويشكره على ما قدمه للنادي خبر في الجول - السولية يجمع متعلقاته مع الأهلي تمهيدا للرحيل الأهلي يعلن رحيل عمرو السولية.. وتكريم منتظر

وأدى اللاعبون فقرات بدنية مكثفة تحت إشراف ميجيل بيبيير المعد البدني، بينما قاد خوان خوسيه مرانا قويا لحراس المرمى، وأدى الجميع فقرات خططية متنوعة.

وشهد اللقاء انتظام حمدي فتحي وثلاثي الشباب أحمد عابدين وعبد الله بستنجي وأحمد خالد "كباكا" بالإضافة إلى حمزة عبد الكريم لاعب ‏فريق الشباب.

Image

ويستعد الأهلي للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 4 يونيو المقبل لخوض معسكر قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم فرق إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويواجه الأهلي فريق إنتر ميامي في مباراة الافتتاح في تمام الثالثة من فجر يوم 15 يونيو.

ويلعب الأهلي مباراة ودية يوم 8 يونيو المقبل في أمريكا ضد باتشوكا استعدادا لمونديال الأندية.

الأهلي مران الأهلي خوسيه ريبيرو
نرشح لكم
13 من 20.. محمود جاد أكثر حارس حافظ على نظافة شباكه في الدوري 2024-25 إمام عاشور هداف الدوري المصري 2024-25 أحمد سمير: نحتاج للوقت حتى نظهر بالصورة المثالية.. ومستعدون لنهائي كأس مصر الزمالك ينهي الدوري بثنائية في شباك فاركو بعد استبداله بين الشوطين.. نقل نبيل عماد إلى المستشفى المصري يعلن رحيل محمد دبش تأجيل انطلاق نهائي كأس مصر انتهت الدوري المصري - الزمالك (2)-(0) فاركو.. فوز أبيض
أخر الأخبار
"الموهوب" يحقق "المرغوب".. باريس سان جيرمان بطل أوروبا لأول مرة بخماسية تاريخية ضد إنتر 11 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
13 من 20.. محمود جاد أكثر حارس حافظ على نظافة شباكه في الدوري 2024-25 56 دقيقة | الدوري المصري
إمام عاشور هداف الدوري المصري 2024-25 ساعة | الدوري المصري
العربي الثالث.. أشرف حكيمي يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
أحمد سمير: نحتاج للوقت حتى نظهر بالصورة المثالية.. ومستعدون لنهائي كأس مصر ساعة | الدوري المصري
مران ريبيرو الأول - ظهور حمدي فتحي والشباب استعدادا لكأس العالم للأندية ساعة | الدوري المصري
الزمالك ينهي الدوري بثنائية في شباك فاركو 2 ساعة | الدوري المصري
بعد استبداله بين الشوطين.. نقل نبيل عماد إلى المستشفى 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح: أتفهم خسارة الكرة الذهبية لهذا السبب.. ويعتقدون أن كوبر لا يفهم شيئا ولكن 2 انتهت نهائي أبطال أوروبا – باريس (5)-(0) إنتر.. سان جيرمان بطلا لأوروبا 3 خبر في الجول – بسبب وقفة عيد الأضحى.. اتجاه لتعديل موعد نهائي كأس مصر بين بيراميدز والزمالك 4 رفض طلب بيراميدز بتعليق الإعلان عن بطل الدوري
/articles/506379/مران-ريبيرو-الأول-ظهور-حمدي-فتحي-والشباب-استعدادا-لكأس-العالم-للأندية