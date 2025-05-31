مران ريبيرو الأول - ظهور حمدي فتحي والشباب استعدادا لكأس العالم للأندية

بدأ خوسيه ريبيرو أول حصة تدريبية له مع الأهلي استعدادا لكأس العالم للأندية 2025.

ويأتي ذلك بعدما تولى المهمة يوم الخميس الماضي، وحصول اللاعبين على راحة بعد الفوز على فاركو وحسم لقب الدوري.

واستأنف الفريق تدريباته اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث عقد الإسباني محاضرة للاعبين للحديث عن المرحلة ‏القادمة، ومناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمشاركة بقوة في المونديال.‏

وأدى اللاعبون فقرات بدنية مكثفة تحت إشراف ميجيل بيبيير المعد البدني، بينما قاد خوان خوسيه مرانا قويا لحراس المرمى، وأدى الجميع فقرات خططية متنوعة.

وشهد اللقاء انتظام حمدي فتحي وثلاثي الشباب أحمد عابدين وعبد الله بستنجي وأحمد خالد "كباكا" بالإضافة إلى حمزة عبد الكريم لاعب ‏فريق الشباب.

ويستعد الأهلي للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 4 يونيو المقبل لخوض معسكر قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم فرق إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويواجه الأهلي فريق إنتر ميامي في مباراة الافتتاح في تمام الثالثة من فجر يوم 15 يونيو.

ويلعب الأهلي مباراة ودية يوم 8 يونيو المقبل في أمريكا ضد باتشوكا استعدادا لمونديال الأندية.