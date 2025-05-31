الزمالك ينهي الدوري بثنائية في شباك فاركو

السبت، 31 مايو 2025 - 22:11

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

أنهى الزمالك الموسم بالفوز على فاركو بنتيجة 2-0 في الجولة الـ 9 والأخيرة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

سجل هدفا الزمالك محمد شحاتة ومحمد السيد.

وحقق الزمالك خامس فوز له ضد فاركو في جميع المسابقات مقابل انتصارين للبرتقالي.

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ورفع الزمالك رصيده لـ 47 نقطة في المركز الثالث، فيما ظل فاركو في المركز السابع برصيد 32 نقطة.

ويستعد الزمالك للقاء بيراميدز في نهائي كأس مصر يوم الخميس المقبل، فيما اختتم فاركو موسمه.

وصف المباراة

سدد عبد الله السعيد كرة مرت أعلى العارضة في الدقيقة 12.

وجاء أخطر تهديد في بداية اللقاء بتسديدة سيف جعفر بعد توغل من الجهة اليسرى وتسديدة مرت بجوار القائم.

وسدد أحمد شريف كرة تصدى لها محمد صبحي في الدقيقة 21.

ومرت رأسية باباكار نداي أعلى عارضة صبحي في الدقيقة 23.

في الدقيقة 26 سجل محمد شحاتة الهدف الأول بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وكاد شحاتة بتصويبة أخرى أن يضيف الثاني لكنها ارتطمت بالقائم ثم في يد الحارس محمد نديم في الدقيقة 45+2.

وفي الشوط الثاني منعت العارضة تسديدة أحمد عبد الرحيم "إيشو" لكنها لم تدخل المرمى بكامل محيطها في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة 59 أرسل شيكابالا من أول لمسة عرضية أودعها محمد السيد في الشباك.

وعاد حمادة القلاوي حكم اللقاء لتقنية الفيديو بداعي وجود خطأ واحتمال لطرد محمد صبحي عقب عرقلة أحمد شريف المنفرد لكنه رفض احتسابها وأمر باستكمال اللعب.

وحاول عمرو ناصر برأسية تهديد مرمى فاركو لكن جاءت سهلة في يد صبحي في الدقيقة 70.

هدأت أحداث اللقاء، وفي الدقيقة 90+1 أهدر زهير المترجي فرصة تقليص الفارق لتنتهي المباراة بفوز الزمالك.

الزمالك الدوري المصري فاركو
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