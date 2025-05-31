انتهت نهائي أبطال أوروبا – باريس (5)-(0) إنتر.. سان جيرمان بطلا لأوروبا
السبت، 31 مايو 2025 - 21:41
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ضد إنتر الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا.
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نهاية المباراة بفوز باريس سان جيرمان
ق 86: جوووووووول مايلو والخامس
ق 71: جوووووول الرابع من كفارا
ق 70: باركولا يهدر الرابع
ق 63: جوووووول دوي والثالث
ق 54: خروج ديماركو وبافارد ونزول بيسيك وزيلينسكي
ق 50: الثالث يضيع بغرابة
نهاية الشوط الأول بتقدم باريس بهدفين دون رد
ق 45: فرصة الثالث تضيع من كفارا
ق 37: فرصة خطيرة من دومفريز
ق 20: جووووووووول ديزيري دوي والثاني
ق 12: جوووووووول أول أشرف حكيمي
ق 5: خطورة أولى من باريس
انطلاق المباراة
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