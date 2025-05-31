انتهت نهائي أبطال أوروبا – باريس (5)-(0) إنتر.. سان جيرمان بطلا لأوروبا

السبت، 31 مايو 2025 - 21:41

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان - إنتر - نهائي دوري أبطال أوروبا - كفاراتسخيليا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ضد إنتر الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

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نهاية المباراة بفوز باريس سان جيرمان

ق 86: جوووووووول مايلو والخامس

ق 71: جوووووول الرابع من كفارا

ق 70: باركولا يهدر الرابع

ق 63: جوووووول دوي والثالث

ق 54: خروج ديماركو وبافارد ونزول بيسيك وزيلينسكي

ق 50: الثالث يضيع بغرابة

نهاية الشوط الأول بتقدم باريس بهدفين دون رد

ق 45: فرصة الثالث تضيع من كفارا

ق 37: فرصة خطيرة من دومفريز

ق 20: جووووووووول ديزيري دوي والثاني

ق 12: جوووووووول أول أشرف حكيمي

ق 5: خطورة أولى من باريس

انطلاق المباراة

إنتر باريس سان جيرمان نهائي دوري أبطال أوروبا دوري أبطال أوروبا
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