كرة سلة – تعديل موعد المباراة الحاسمة لنهائي الدوري بين الأهلي والاتحاد

السبت، 31 مايو 2025 - 21:22

كتب : هاني العوضي

الأهلي أمام الاتحاد - كرة سلة

قرر الاتحاد المصري لكرة السلة تعديل موعد المباراة الخامسة والحاسمة في نهائي الدوري المصري بين الأهلي والاتحاد السكندري.

وكان من المفترض أن تقام المباراة مساء غدا الأحد في تمام السادسة مساء، ليتم تعديل الموعد إلى الخامسة مساء.

وذلك لارتباط الاتحاد بالسفر إلى جنوب إفريقيا للمشاركة في نهائيات بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة The Bal.

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وتقام سلسلة النهائي على صالة وزارة الشباب والرياضة في مدينة أكتوبر.

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري بنتيجة 75-71 في المباراة الرابعة من سلسلة نهائي الدوري المصري لكرة السلة للرجال.

ونجح الأهلي في معادلة سلسلة النهائي بنتيجة 2-2 في المباريات مع الاتحاد السكندري.

لتصل السلسلة إلى مباراة خامسة حاسمة بين الفريقين لتحديد بطل الدوري.

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