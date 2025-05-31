تشكيل نهائي أبطال أوروبا - لاوتارو على رأس كتيبة إنتر المعتادة لمواجهة باريس

السبت، 31 مايو 2025 - 20:59

كتب : FilGoal

برشلونة - إنتر - هدف لاوتارو مارتينيز

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان عن تشكيل فريقه لمواجهة باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويقود لاوتارو مارتينيز هجوم الفريق رفقة ماركوس تورام، على رأس التشكيل المعتاد في دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل النيراتزوري كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بنجامين بافار - فرانشيسكو أتشيربي - أليساندرو باستوني

خط الوسط: دينزيل دومفريس - نيكولو باريلا - هاكان تشالهان أوجلو - هنريك مخيتاريان - فيديريكو ديماركو

خط الهجوم: ماركوس تورام - لاوتارو مارتينيز

وتأهل إنتر على حساب برشلونة في نصف نهائي دوري الأبطال بمجموع المباراتين 7-6 بعد الوقت الإضافي.

وكان إنتر قد اجتاز بايرن ميونيخ في ربع النهائي، وقبله فينورد الهولندي في دور الـ 16.

أما باريس سان جيرمان فقد مر على ثلاثي إنجليزي من دور الـ 16 إلى النهائي، حيث أقصى أرسنال في نصف النهائي، وقبله أستون فيلا، وقبلهما ليفربول بطل الدوري الإنجليزي.

لاوتارو مارتينيز دوري أبطال أوروبا إنتر ميلان
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