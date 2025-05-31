تشكيل نهائي أبطال أوروبا – باريس سان جيرمان بالقوة الضاربة أمام إنتر
السبت، 31 مايو 2025 - 20:57
كتب : FilGoal
دفع لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي بالقوة الضاربة لفريقه في مواجهة إنتر الإيطالي.
ويلعب باريس سان جيرمان ضد إنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.
وتقام المباراة النهائية في ملعب أليانز أرينا معقل فريق بايرن ميونيخ الألماني.
وجاء تشكيل باريس كالآتي:
المرمى: جيانلويجي دونارما
الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – ويليان باتشو – نونو مينديش
الوسط: جواو نيفيز – فيتينيا – فابيان رويز
الهجوم: ديزيري دوي – عثمان ديمبيلي – خيفيتشيا كفاراتسخيليا
وكان باريس تأهل للنهائي بالفوز على أرسنال الإنجليزي، ووصل إنتر للنهائي بتخطي برشلونة الإسباني.
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