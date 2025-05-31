تشكيل نهائي أبطال أوروبا – باريس سان جيرمان بالقوة الضاربة أمام إنتر

السبت، 31 مايو 2025 - 20:57

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان

دفع لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي بالقوة الضاربة لفريقه في مواجهة إنتر الإيطالي.

ويلعب باريس سان جيرمان ضد إنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

وتقام المباراة النهائية في ملعب أليانز أرينا معقل فريق بايرن ميونيخ الألماني.

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وجاء تشكيل باريس كالآتي:

المرمى: جيانلويجي دونارما

الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – ويليان باتشو – نونو مينديش

الوسط: جواو نيفيز – فيتينيا – فابيان رويز

الهجوم: ديزيري دوي – عثمان ديمبيلي – خيفيتشيا كفاراتسخيليا

وكان باريس تأهل للنهائي بالفوز على أرسنال الإنجليزي، ووصل إنتر للنهائي بتخطي برشلونة الإسباني.

باريس سان جيرمان إنتر ميلان نهائي دوري أبطال أوروبا
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