المصري يعلن رحيل محمد دبش

السبت، 31 مايو 2025 - 20:22

كتب : FilGoal

محمد دبش - المصري

أعلن نادي المصري رحيل محمد دبش بنهاية الموسم الجاري.

محمد دبش

النادي : المصري

المصري

وانضم صاحب الـ 33 عاما للمصري قادما من البنك الأهلي في صيف 2022.

واكتفى دبش الموسم الجاري بالمشاركة في 5 مباريات فقط بعدد دقائق 364.

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وإجمالا خاض بقميص المصري 37 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا.

وارتدى دبش قمصان فرق الإسماعيلي والقناة واتحاد الشرطة وكفر الزيات وبتروجت ومصر للمقاصة والبنك الأهلي.

واختتم المصري الموسم في المركز الرابع بترتيب الدوري المصري وحجز بطاقة التأهل للكونفدرالية الموسم المقبل.

في المقابل ودع الفريق منافسات كأس عاصمة مصر وكأس مصر بشكل مبكر.

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