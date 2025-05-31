المصري يعلن رحيل محمد دبش

أحمد سمير: نحتاج للوقت حتى نظهر بالصورة المثالية.. ومستعدون لنهائي كأس مصر

مران ريبيرو الأول - ظهور حمدي فتحي والشباب استعدادا لكأس العالم للأندية

الزمالك ينهي الدوري بثنائية في شباك فاركو

بعد استبداله بين الشوطين.. نقل نبيل عماد إلى المستشفى