تأجيل انطلاق نهائي كأس مصر

قرر اتحاد كرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة تأجيل انطلاق مباراة نهائي كأس مصر بين بيراميدز والزمالك.

وأعلن اتحاد الكرة عن تأجيل انطلاق المباراة لمدة 30 دقيقة لتنطلق في تمام الثامنة والنصف يوم الخميس المقبل الموافق 5 يونيو.

وذلك بدلا من إقامتها في الثامنة مساء لتزامن المباراة مع آذان المغرب يوم وقفة عيد الأضحى المباراة.

وتُلعب مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز على استاد القاهرة.

وكانت المباراة قد تم تأجيل موعدها من 20 مايو إلى 5 يونيو بسبب تأهل بيراميدز لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

كما وافق مجلس إدارة الاتحاد على مشاركة بطل دوري الكرة النسائية للموسم الحالي في بطولة أبطال أفريقيا موسم 25-2026.

وأعتمد مجلس الإدارة توصية لجنة مسابقات القسم الثالث بشطب اللاعب المعتز بالله عبد النبي لاعب مركز شباب قها في القسم الثالث.