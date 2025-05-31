كرة سلة – الأهلي يهزم الاتحاد ويعادل سلسلة نهائي الدوري ومباراة حاسمة لتحديد البطل
السبت، 31 مايو 2025 - 20:03
كتب : عمرو عبد المنعم
فاز الأهلي على الاتحاد السكندري بنتيجة 75-71 في المباراة الرابعة من سلسلة نهائي الدوري المصري لكرة السلة للرجال.
ونجح الأهلي في معادلة سلسلة النهائي بنتيجة 2-2 في المباريات مع الاتحاد السكندري.
لتصل السلسلة إلى مباراة خامسة حاسمة بين الفريقين لتحديد بطل الدوري.
وتقام سلسلة النهائي على صالة وزارة الشباب والرياضة في مدينة أكتوبر.
تلقى الأهلي ضربة قوية في الدقيقة الثانية من المباراة بعد طرد لاعبه عمرو زهران.
وأنهى الاتحاد الربع الأول متقدما بنتيجة 28-21.
واستمر تفوق الاتحاد في الشوط الأول الذي انتهى لصالحه بنتيجة 47-46.
في الربع الثالث تفوق الأهلي وأنهاه لصالحه بنتيجة 65-61.
قبل أن يستمر تفوق الأحمر في الربع الرابع الذي انتهى لصالحه أيضا وتتعادل سلسلة نهائي الدوري.
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