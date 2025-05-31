انتهت الدوري المصري - الزمالك (2)-(0) فاركو.. فوز أبيض

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد فاركو في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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ق 59: جووول عرضية شيكابالا ولمسة محمد السيد تعلن ثاني اهداف الزمالك

ق 50: العارضة تمنع هدفا للزمالك

ق 46: 3 تغييرات للأبيض

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 26: جووول تصويبة قوية من محمد شحاتة تسكن الشباك وتتقدم للزمالك

ق 23: رأسية نداي تمر أعلى عارضة صبحي بقليل

ق 13: سيف جعفر يتوغل ويسدد كرة أرضية تمر بجوار القائم الأيسر لفاركو

بداية اللقاء