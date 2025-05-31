دوري المحترفين – تعرف على ترتيب الهدافين بعد نهاية موسم 2024-25
السبت، 31 مايو 2025 - 19:42
كتب : رضا السنباطي
انتهت مباريات دوري المحترفين لموسم 2024-25 بتأهل وادي دجلة والمقاولون العرب وكهرباء الإسماعيلية للدوري المصري.
محمد السيد شيكا
النادي : كهرباء الإسماعيلية
وهبطت فرق لافيينا وسبورتنج ومنتخب السويس إلى القسم الثاني (ب).
ولا تزال الأندية تتنظر قرار اتحاد الكرة بشأن تحديد هوية الهابطين.
وإليكم ترتيب الهدافين بنهاية المسابقة
1 محمد السيد شيكا – كهرباء الإسماعيلية - 20 هدفا
2 محمود عجيب – ديروط – 15 هدفا
3 علي حسين – وادي دجلة – 13 هدفا
4 أحمد كفتة – كهرباء الإسماعيلية – 12 هدفا
5 عوض التهامي – منتخب السويس – 12 هدفا
6 أوجوستين أوتو – الترسانة – 11 هدفا
الموسم شهد أيضا تغيير 33 مديرا فنيا بين جميع الفرق.
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