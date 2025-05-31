دوري المحترفين – تعرف على ترتيب الهدافين بعد نهاية موسم 2024-25

السبت، 31 مايو 2025 - 19:42

كتب : رضا السنباطي

محمد السيد شيكا - مصر للمحليين

انتهت مباريات دوري المحترفين لموسم 2024-25 بتأهل وادي دجلة والمقاولون العرب وكهرباء الإسماعيلية للدوري المصري.

محمد السيد شيكا

النادي : كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

وهبطت فرق لافيينا وسبورتنج ومنتخب السويس إلى القسم الثاني (ب).

ولا تزال الأندية تتنظر قرار اتحاد الكرة بشأن تحديد هوية الهابطين.

أخبار متعلقة:
دوري المحترفين - جمعة مشهور يرحل عن تدريب الإنتاج الحربي بعد 16 عاما.. الفتح يودع قائده الأكثر مشاركة في الدوري السعودي للمحترفين صلاح: أفعل ما أريده وليس لدي ما أثبته لأحد.. وهذا ما يقضي على تجارب المحترف المصري مالية كفر الزيات يحسم تأهله إلى دوري المحترفين

وإليكم ترتيب الهدافين بنهاية المسابقة

1 محمد السيد شيكا – كهرباء الإسماعيلية - 20 هدفا

2 محمود عجيب – ديروط – 15 هدفا

3 علي حسين – وادي دجلة – 13 هدفا

4 أحمد كفتة – كهرباء الإسماعيلية – 12 هدفا

5 عوض التهامي – منتخب السويس – 12 هدفا

6 أوجوستين أوتو – الترسانة – 11 هدفا

الموسم شهد أيضا تغيير 33 مديرا فنيا بين جميع الفرق.

محمد السيد شيكا دوري المحترفين
نرشح لكم
النادي الـ 76.. كهرباء الإسماعيلية إلى الدوري المصري لأول مرة بتاريخه دوري المحترفين - جمعة مشهور يرحل عن تدريب الإنتاج الحربي مالية كفر الزيات يحسم تأهله إلى دوري المحترفين "أسوة بالدوري الممتاز".. المنصورة يطالب بإلغاء الهبوط في دوري المحترفين رئيس الأوليمبي يكشف لـ في الجول هوية المدرب الأقرب بعد رحيل سمير إلى الزمالك دوري المحترفين - جنون اللحظات الأخيرة.. كهرباء الإسماعيلية يقلب الطاولة ويقترب من الممتاز المشرف على الكرة بمسار لـ في الجول: نعدكم بالصعود للدوري الممتاز في الموسم المقبل دورة الترقي – التأهل الثالث على التوالي.. مسار إلى دوري المحترفين
أخر الأخبار
"الموهوب" يحقق "المرغوب".. باريس سان جيرمان بطل أوروبا لأول مرة بخماسية تاريخية ضد إنتر 11 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
13 من 20.. محمود جاد أكثر حارس حافظ على نظافة شباكه في الدوري 2024-25 56 دقيقة | الدوري المصري
إمام عاشور هداف الدوري المصري 2024-25 ساعة | الدوري المصري
العربي الثالث.. أشرف حكيمي يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
أحمد سمير: نحتاج للوقت حتى نظهر بالصورة المثالية.. ومستعدون لنهائي كأس مصر ساعة | الدوري المصري
مران ريبيرو الأول - ظهور حمدي فتحي والشباب استعدادا لكأس العالم للأندية ساعة | الدوري المصري
الزمالك ينهي الدوري بثنائية في شباك فاركو 2 ساعة | الدوري المصري
بعد استبداله بين الشوطين.. نقل نبيل عماد إلى المستشفى 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح: أتفهم خسارة الكرة الذهبية لهذا السبب.. ويعتقدون أن كوبر لا يفهم شيئا ولكن 2 خبر في الجول – بسبب وقفة عيد الأضحى.. اتجاه لتعديل موعد نهائي كأس مصر بين بيراميدز والزمالك 3 انتهت نهائي أبطال أوروبا – باريس (5)-(0) إنتر.. سان جيرمان بطلا لأوروبا 4 رفض طلب بيراميدز بتعليق الإعلان عن بطل الدوري
/articles/506367/دوري-المحترفين-تعرف-على-ترتيب-الهدافين-بعد-نهاية-موسم-2024-25