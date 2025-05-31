اتحاد الكرة يعتمد تعيين حلمي طولان مديرا فنيا لـ منتخب مصر في كأس العرب

السبت، 31 مايو 2025 - 19:34

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا - حلمي طولان

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد تعيين حلمي طولان مديرا فنيا لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب.

وتقام بطولة كأس العرب في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل.

واعتمد المجلس تعيين طولان مدربا كما قرر تعيين محمود فايز محللا للأداء.

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وجاء الجهاز الفني لمنتخب مصر في كأس العالم كالتالي:

المدير الفني: حلمي طولان.

مدير المنتخب: أحمد حسن.

مدرب عام: ممدوح محمدي - محمد نور.

مدرب حراس المرمى: عصام الحضري.

محلل أداء: محمود فايز

وأسفرت قرعة كأس العرب للمنتخبات التي ستقام في قطر عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثالثة للبطولة.

وأعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب 2025 أن قيمة الجوائز المخصصة للبطولة ستتجاوز 36.5 مليون دولار، فيما يمثل معيارا جديدا ويضع بطولة كأس العرب إلى جانب أكبر البطولات الدولية العالمية.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة بجانب كل من الأردن والإمارات والفائز من المباراة التأهيلية بين الكويت وموريتانيا.

ويتولى حلمي طولان تدريب منتخب مصر في كأس العرب.

وجاءت مباريات الدور التمهيدي المؤهل للبطولة كالآتي:

عمان × الصومال

البحرين × جيبوتي

سوريا × جنوب السودان

فلسطين × ليبيا

لبنان × السودان

الكويت × موريتانيا

اليمن × جزر القمر

وستُقام مباريات التصفيات المؤهلة يومي 25 و26 نوفمبر المقبل في قطر، لتحديد المنتخبات السبعة المتأهلة إلى مرحلة المجموعات.

وجاءت كل مجموعات البطولة كالآتي:

المجموعة الأولى

قطر

تونس

سوريا × جنوب السودان

فلسطين × ليبيا

المجموعة الثانية

المغرب

السعودية

عمان × الصومال

اليمن × جزر القمر

المجموعة الثالثة

مصر

الأردن

الإمارات

الكويت × موريتانيا

المجموعة الرابعة

الجزائر

العراق

البحرين × جيبوتي

لبنان × السودان

حلمي طولان كأس العرب
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