تشكيل الزمالك - إيشو والجزيري يقودان الهجوم في مواجهة فاركو

السبت، 31 مايو 2025 - 19:11

كتب : FilGoal

الزمالك

أعلن أيمن الرمادي مدرب الزمالك تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد فاركو.

ويلتقي الزمالك مع فاركو في ختام الدوري المصري الممتاز.

ويشهد التشكيل تواجد سيف الدين الجزيري بشكل أساسي بجانب أحمد عبد الرحيم "إيشو" في خط الهجوم.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس : محمد صبحي

الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

الوسط: نبيل عماد - محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

الهجوم : سيف جعفر - سيف الجزيري - أحمد عبد الرحيم "إيشو".

ويجلس على مقاعد البدلاء - محمد عواد - محمد حمدي - مصطفى الزناري - صلاح الدين مصدق - محمد السيد - ناصر ماهر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - ناصر منسي - حسام أشرف

وضمن الزمالك الحصول على المركز الثالث في جدول الترتيب، كما ضمن فاركو الحصول على المركز السابع.

الزمالك فاركو الدوري المصري
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