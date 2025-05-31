النادي الـ 76.. كهرباء الإسماعيلية إلى الدوري المصري لأول مرة بتاريخه

تأهل كهرباء الإسماعيلية لأول مرة في تاريخه إلى الدوري المصري بعدما اقتنص المركز الثالث بعد صراع شرس مع أبو قير للأسمدة.

واكتمل عقد المتأهلين للدوري المصري الموسم المقبل 2025-26 بعد تأهل وادي دجلة والمقاولون العرب من قبل.

وتفوق الكهرباء في الجولة الأخيرة على منتخب السويس بنتيجة 2-1 ورفع رصيده لـ 74 نقطة.

ورغم فوز أبو قير للأسمدة على أسوان بنتيجة 2-0 وتساويه في النقاط مع الكهرباء لكن المواجهات المباشرة حسمت تأهل ممثل محافظة الإسماعيلية.

وتأهل كهرباء الإسماعيلية إلى الدوري تحت قيادة ياسر الكناني الذي يقود فريق لأول مرة للتأهل للدوري الممتاز.

ويأتي ذلك بعدما قاد الكناني بنفسه الفريق من دوري القسم الثاني ب إلى دوري المحترفين في الموسم الماضي، إذ تولى المهمة في يوليو 2023.

وحقق كهرباء الإسماعيلية الفوز في 21 مباراة وتعادل في 11 وخسر، وسجل لاعبو الكهرباء 67 هدف كأقوى هجوم في الدوري هذا الموسم واستقبل 34 هدفا.

وحصد محمد السيد "شيكا" جائزة هداف دوري المحترفين برصيد 20 هدفا إذ سجل 29% من أهداف الفريق هذا الموسم.

وإليكم قائمة هدافي الفريق هذا الموسم

محمد السيد شيكا 20

أحمد كفتة 12

محمود دعبسة 9

محمود عبد الله 5

كريم أشرف 4

مؤمن إبراهيم 4

عبد الله مارادونا 3

عصام الفيومي 2

سيلا 2

محمد رجب 2

مصطفى كشري 2

إبراهيم عوض 1

محمود الشحات 1

ولأول مرة سيمثل محافظة الإسماعيلية فريقين في نفس الموسم بتاريخ الدوري المصري منذ موسم 2013-14 عندما شارك القناة آنذاك.

وسيحمل كهرباء الإسماعيلية رقم النادي 76 في تاريخ الأندية المشاركة في الدوري المصري منذ بدايته عام 1948.

وسيخوض الكهرباء الذي تأسس عام 1980 الدوري الموسم المقبل بنظامه الاستنائي بمشاركة 21 فريقا بعد إلغاء هبوط فريق الدوري المصري لدوري المحترفين.