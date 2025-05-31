أحمد عيد عبد الملك يعلن رحيله عن تدريب حرس الحدود

السبت، 31 مايو 2025 - 18:40

كتب : FilGoal

أحمد عيد عبد الملك - غزل المحلة

أعلن أحمد عيد عبد الملك رحيله عن تدريب حرس الحدود بنهاية الموسم بعد مهمة استمرت 4 مباريات.

وقاد عبد الملك تدريب الفريق في الجزء الأخير من الموسم خلفا لأحمد زهران الذي تولى تدريب الفريق بشكل مؤقت عقب رحيل محمد يوسف.

وكتب عبد الملك عبر حسابه على فيسبوك

أخبار متعلقة:
المصري يفوز على حرس الحدود ويتأهل للكونفدرالية للمرة الثانية على التوالي سيراميكا يفوز على حرس الحدود ويشعل منافسة المركز الرابع مع المصري هدف واحد لا يكفي.. إنبي يتخطى حرس الحدود إلى نصف نهائي كأس عاصمة مصر قبل مواجهة الأهلي.. البنك الأهلي يتعادل مع حرس الحدود في صراع مقعد الكونفدرالية

"شكرا لنادي حرس الحدود على الفترة القصيرة التي عملنا فيها داخل النادي آخر 4 مباريات وكنا نتمنى استكمال المشوار داخل النادي الذي كنا جزءً أصيلا من إنجازاته لكن اختلاف وجهات النظر لا يُفسد للود قضية وبالتوفيق للنادي فالقادم".

وقاد عبد الملك الحرس في 4 مباريات تعادل في 1 وفاز في واحدة وخسر 2.

وأنهى الحرس الموسم في المركز التاسع من المرحلة النهائية للدوري المصري.

كما ودع كأس عاصمة مصر من ربع النهائي على يد إنبي.

وكان عبد الملك قد بدأ الموسم بتدريب غزل المحلة بعدما أعاده مرة أخرى للدوري الممتاز لكن مشواره انتهى بعد 4 جولات فقط من بداية الموسم.

أحمد عيد عبد الملك حرس الحدود
نرشح لكم
أحمد سمير: نحتاج للوقت حتى نظهر بالصورة المثالية.. ومستعدون لنهائي كأس مصر مران ريبيرو الأول - ظهور حمدي فتحي والشباب استعدادا لكأس العالم للأندية الزمالك ينهي الدوري بثنائية في شباك فاركو بعد استبداله بين الشوطين.. نقل نبيل عماد إلى المستشفى المصري يعلن رحيل محمد دبش تأجيل انطلاق نهائي كأس مصر انتهت الدوري المصري - الزمالك (2)-(0) فاركو.. فوز أبيض تشكيل الزمالك - إيشو والجزيري يقودان الهجوم في مواجهة فاركو
أخر الأخبار
أحمد سمير: نحتاج للوقت حتى نظهر بالصورة المثالية.. ومستعدون لنهائي كأس مصر 56 ثاتيه | الدوري المصري
مران ريبيرو الأول - ظهور حمدي فتحي والشباب استعدادا لكأس العالم للأندية 13 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك ينهي الدوري بثنائية في شباك فاركو 26 دقيقة | الدوري المصري
بعد استبداله بين الشوطين.. نقل نبيل عماد إلى المستشفى 26 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر نهائي أبطال أوروبا – باريس (2)-(0) إنتر.. جوووووووول دوي والثاني 55 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة سلة – تعديل موعد المباراة الحاسمة لنهائي الدوري بين الأهلي والاتحاد ساعة | كرة سلة
أهداف أقل ولكن.. كيف وصل صنداونز لنهائي دوري أبطال إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
تشكيل نهائي أبطال أوروبا - لاوتارو على رأس كتيبة إنتر المعتادة لمواجهة باريس ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح: أتفهم خسارة الكرة الذهبية لهذا السبب.. ويعتقدون أن كوبر لا يفهم شيئا ولكن 2 خبر في الجول – بسبب وقفة عيد الأضحى.. اتجاه لتعديل موعد نهائي كأس مصر بين بيراميدز والزمالك 3 رفض طلب بيراميدز بتعليق الإعلان عن بطل الدوري 4 خبر في الجول – ريبيرو يختار النحاس ضمن جهاز الأهلي الجديد
/articles/506363/أحمد-عيد-عبد-الملك-يعلن-رحيله-عن-تدريب-حرس-الحدود