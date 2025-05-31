أحمد عيد عبد الملك يعلن رحيله عن تدريب حرس الحدود

أعلن أحمد عيد عبد الملك رحيله عن تدريب حرس الحدود بنهاية الموسم بعد مهمة استمرت 4 مباريات.

وقاد عبد الملك تدريب الفريق في الجزء الأخير من الموسم خلفا لأحمد زهران الذي تولى تدريب الفريق بشكل مؤقت عقب رحيل محمد يوسف.

وكتب عبد الملك عبر حسابه على فيسبوك

"شكرا لنادي حرس الحدود على الفترة القصيرة التي عملنا فيها داخل النادي آخر 4 مباريات وكنا نتمنى استكمال المشوار داخل النادي الذي كنا جزءً أصيلا من إنجازاته لكن اختلاف وجهات النظر لا يُفسد للود قضية وبالتوفيق للنادي فالقادم".

وقاد عبد الملك الحرس في 4 مباريات تعادل في 1 وفاز في واحدة وخسر 2.

وأنهى الحرس الموسم في المركز التاسع من المرحلة النهائية للدوري المصري.

كما ودع كأس عاصمة مصر من ربع النهائي على يد إنبي.

وكان عبد الملك قد بدأ الموسم بتدريب غزل المحلة بعدما أعاده مرة أخرى للدوري الممتاز لكن مشواره انتهى بعد 4 جولات فقط من بداية الموسم.