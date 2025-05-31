"لم أبخل بنقطة عرق واحدة".. رسالة وداعية من عمرو السولية لجماهير الأهلي

أرسل عمرو السولية رسالة وداعية إلى جماهير النادي الأهلي.

عمرو السولية النادي : الأهلي الأهلي

وكان الأهلي قد أعلن رحيل السولية عن صفوفه بعد نهاية تعاقده مع الفريق.

وجاءت رسالة السولية إلى جماهير الأهلي عبر حسابه على فيسبوك كالتالي:

"جمهور الأهلي العظيم، جاءت لحظة الوداع".

"اليوم أعلن نهاية مشواري مع النادي الأهلي، تسع سنوات ونصف منذ اليوم الأول لي داخل جدران النادي كنت الداعم لي في كل لحظة وفي كل مكان ذكريات عشناها سويا، منها لحظات صعبة مررنا بها سويا ولحظات الفرح والتتويج بالبطولات ولحظات لم نعرف بها المستحيل".

"فخور بما حققته مع النادي، 342 مباراة، وسجل 34 هدفا وصنعت 29 آخرين وحققت 24 لقبا، كل الشكر لجماهير النادي الأهلي وكل من زاملته داخل الملعب، كل الشكر لكل فرد داخل المنظومة".

"اليوم انتهت رحتلي والحمدلله لم أقصر أو أبخل بنقطة عرق واحدة، فخور بما قدمته بالرحلة من البداية للنهاية وأتمنى أن أكون أديت رسالتي على أكمل وجه وسأفتقد هتافكم لي (عمرو يا سولية بنحبك يا أبو ليلى)".

"رسالة أخيرة لكل عمال المهمات في النادي الأهلي، شكرا على حبكم على مدار 9 سنوات ونصف، قضيت بينكم أجمل الأوقات واللحظات التي تجمع الحب والأخوة وفي النهاية كل التوفيق للنادي واللاعبين فيما هو قادم".

"انتهت رحلة اللاعب رقم ١٧ مع الأهلي".

وكان FilGoal.com قد علم أن اللاعب قد تواجد بالنادي صباح اليوم لجمع متعلقاته الشخصية تمهيدا للرحيل.

وشدد الأهلي على تقديره لما قدمه عمرو السولية للنادي طوال مسيرته.

وأشار الأهلي إلى أن السولية قد يكون أحد الكوادر الفنية أو الإدارية بمنظومة الأهلي مستقبلا وستتم دعوته لتكريمه على مشواره الكبير مع الفريق.

وانضم السولية للأهلي في 2016 قادما من الشعب الإماراتي.

وتوج السولية بـ 23 لقبا بقميص الأهلي حتى الآن.

وشارك السولية في 24 مباراة بقميص الأهلي منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل هدفين.

وكان الأهلي قد أعلن رحيل كل من علي معلول ورامي ربيعة وأكرم توفيق وحمزة علاء بنهاية عقودهما.