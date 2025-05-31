الأهلي يعلن رحيل عمرو السولية.. وتكريم منتظر

أعلن النادي الأهلي رحيل لاعبه عمرو السولية عن صفوف الفريق.

عمرو السولية النادي : الأهلي الأهلي

ويرحل السولية عن الفريق بنهاية تعاقده الذي انتهى مع الموسم.

ويحق للسولية التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني ليلعب بصفوفه بداية من الموسم المقبل.

وكان FilGoal.com قد علم أن اللاعب قد تواجد بالنادي صباح اليوم لجمع متعلقاته الشخصية تمهيدا للرحيل.

وشدد الأهلي على تقديره لما قدمه عمرو السولية للنادي طوال مسيرته.

وأشار الأهلي إلى أن السولية قد يكون أحد الكوادر الفنية أو الإدارية بمنظومة الأهلي مستقبلا وستتم دعوته لتكريمه على مشواره الكبير مع الفريق.

وانضم السولية للأهلي في 2016 قادما من الشعب الإماراتي.

وتوج السولية بـ 23 لقبا بقميص الأهلي حتى الآن.

وشارك السولية في 24 مباراة بقميص الأهلي منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل هدفين.

وكان الأهلي قد أعلن رحيل كل من علي معلول ورامي ربيعة وأكرم توفيق وحمزة علاء بنهاية عقودهما.