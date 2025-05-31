الأهلي يعلن رحيل عمرو السولية.. وتكريم منتظر

السبت، 31 مايو 2025 - 18:15

كتب : FilGoal

جلسة تصوير الأهلي لكأس إنتركونتيننتال - عمرو السولية

أعلن النادي الأهلي رحيل لاعبه عمرو السولية عن صفوف الفريق.

عمرو السولية

النادي : الأهلي

الأهلي

ويرحل السولية عن الفريق بنهاية تعاقده الذي انتهى مع الموسم.

ويحق للسولية التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني ليلعب بصفوفه بداية من الموسم المقبل.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - السولية يجمع متعلقاته مع الأهلي تمهيدا للرحيل الشناوي: توجنا بالدوري الأصعب منذ 2019.. وصنعت تاريخ مع السولية ومعلول في الأهلي مصدر مقرب من عمرو السولية يشكف لـ في الجول حقيقة اتفاقه مع السويحلي الليبي رقم مميز لـ طاهر في ثاني أهداف السولية هذا الموسم

وكان FilGoal.com قد علم أن اللاعب قد تواجد بالنادي صباح اليوم لجمع متعلقاته الشخصية تمهيدا للرحيل.

وشدد الأهلي على تقديره لما قدمه عمرو السولية للنادي طوال مسيرته.

وأشار الأهلي إلى أن السولية قد يكون أحد الكوادر الفنية أو الإدارية بمنظومة الأهلي مستقبلا وستتم دعوته لتكريمه على مشواره الكبير مع الفريق.

وانضم السولية للأهلي في 2016 قادما من الشعب الإماراتي.

وتوج السولية بـ 23 لقبا بقميص الأهلي حتى الآن.

وشارك السولية في 24 مباراة بقميص الأهلي منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل هدفين.

وكان الأهلي قد أعلن رحيل كل من علي معلول ورامي ربيعة وأكرم توفيق وحمزة علاء بنهاية عقودهما.

عمرو السولية الأهلي
نرشح لكم
مران ريبيرو الأول - ظهور حمدي فتحي والشباب استعدادا لكأس العالم للأندية الزمالك ينهي الدوري بثنائية في شباك فاركو بعد استبداله بين الشوطين.. نقل نبيل عماد إلى المستشفى أهداف أقل ولكن.. كيف وصل صنداونز لنهائي دوري أبطال إفريقيا المصري يعلن رحيل محمد دبش تأجيل انطلاق نهائي كأس مصر انتهت الدوري المصري - الزمالك (2)-(0) فاركو.. فوز أبيض دوري المحترفين – تعرف على ترتيب الهدافين بعد نهاية موسم 2024-25
أخر الأخبار
أحمد سمير: نحتاج للوقت حتى نظهر بالصورة المثالية.. ومستعدون لنهائي كأس مصر 28 ثاتيه | الدوري المصري
مران ريبيرو الأول - ظهور حمدي فتحي والشباب استعدادا لكأس العالم للأندية 12 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك ينهي الدوري بثنائية في شباك فاركو 25 دقيقة | الدوري المصري
بعد استبداله بين الشوطين.. نقل نبيل عماد إلى المستشفى 26 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر نهائي أبطال أوروبا – باريس (2)-(0) إنتر.. جوووووووول دوي والثاني 55 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة سلة – تعديل موعد المباراة الحاسمة لنهائي الدوري بين الأهلي والاتحاد ساعة | كرة سلة
أهداف أقل ولكن.. كيف وصل صنداونز لنهائي دوري أبطال إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
تشكيل نهائي أبطال أوروبا - لاوتارو على رأس كتيبة إنتر المعتادة لمواجهة باريس ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح: أتفهم خسارة الكرة الذهبية لهذا السبب.. ويعتقدون أن كوبر لا يفهم شيئا ولكن 2 خبر في الجول – بسبب وقفة عيد الأضحى.. اتجاه لتعديل موعد نهائي كأس مصر بين بيراميدز والزمالك 3 رفض طلب بيراميدز بتعليق الإعلان عن بطل الدوري 4 خبر في الجول – ريبيرو يختار النحاس ضمن جهاز الأهلي الجديد
/articles/506361/الأهلي-يعلن-رحيل-عمرو-السولية-وتكريم-منتظر