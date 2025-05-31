غزل المحلة يؤسس لجنة لاكتشاف اللاعبين الجدد

السبت، 31 مايو 2025 - 18:03

كتب : FilGoal

غزل المحلة بيان

أعلن نادي غزل المحلة تأسيس فريق كشافة جديد لاكتشاف لاعبين.

وأشار النادي إلى أن مهمة الفريق ستكون البحث عن لاعبين مميزين للفريق الأول وقطاع الناشئين بالنادي.

وسيبحث الفريق عن اللاعبين بجميع أنحاء مصر وقارة إفريقيا بالتنسيق مع لجنة التعاقدات والجهاز الفني.

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وتضم اللجنة كل من نور هواش وعلاء محمد وعمرو العاصي وأحمد نجم.

وكان غزل المحلة قد أنهى الدوري المصري الممتاز في المركز الأخير.

وكان المحلة قد صعد في بداية الموسم الماضي للدوري الممتاز من دوري المحترفين.

وألغت رابطة الأندية المصرية الهبوط لدوري الدرجة الثانية خلال الموسم الحالي مع زيادة عدد فرق الدوري ل 21 بالموسم المقبل.

غزل المحلة الدوري المصري الممتاز
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