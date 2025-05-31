بالأسماء.. الزمالك يخاطب اتحاد الكرة برفض 4 حكام في نهائي الكأس

السبت، 31 مايو 2025 - 17:48

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

أعلن نادي الزمالك عن إرسال مجلس إدارته خطابا رسميا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يعلن خلاله رفضه التام لتعيين أي من 4 حكام مصريين على وجه التحديد في نهائي كأس مصر.

الرباعي يتكون من: أمين عمر ومحمود البنا ومحمد الصباحي وطارق مجدي.

ووفقا لما ذكره المركز الإعلامي للنادي، فإن الزمالك أوضح في خطابه أن الفريق تضرر بشكل واضح من أخطاء هؤلاء الحكام طوال الموسم الحالي، وسبق أن اشتكى النادي من تكرار هذه الأخطاء.

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وذكر الزمالك في خطابه على أنه رغم حرص النادي على دعم منظومة التحكيم والعمل على تطويرها بشكل مستمر، إلا أنه يجد نفسه مضطراً للمطالبة بعدم إسناد نهائي الكأس للحكام المذكور أسماؤهم لأنهم لم يوفروا للنادي العدالة في مباريات الموسم الحالي.

ويلتقي الزمالك مع نظيره بيراميدز في نهائي كأس مصر، مساء يوم الخميس المقبل الموافق 5 يونيو على استاد القاهرة الدولي.

ويجهز الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام طاقم تحكيم مصري لإدارة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز.

يأتي ذلك في ظل عدم طلب أي من الطرفين لاستقدام حكام أجانب لإدارة المباراة.

وعلم FilGoal.com بوجود مفاضلة بين محمد معروف وأمين عمر لإدارة المباراة.

ويبقى معروف هو الأقرب لقيادة طاقم تحكيم نهائي الكأس.

وتقام المباراة يوم الخميس 5 يونيو.

وكان FilGoal.com قد علم بوجود نية لتأخير موعد انطلاق المباراة من الثامنة مساء إلى التاسعة والنصف.

ويأتي ذلك بسبب أن اليوم يشهد وقفة عيد الأضحى المبارك.

وتُلعب مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز على استاد القاهرة.

وكانت المباراة قد تم تأجيل موعدها من 20 مايو إلى 5 يونيو بسبب تأهل بيراميدز لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك نهائي كأس مصر
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