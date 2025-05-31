الأهلي يعلن رحيل علي معلول ويشكره على ما قدمه للنادي

أعلن النادي الأهلي رحيل لاعبه التونسي علي معلول عن صفوف الفريق بشكل رسمي.

علي معلول النادي : الأهلي الأهلي

وكان معلول أعلن أمس الجمعة، انتهاء مسيرته مع الأهلي بشكل رسمي بعدما أبلغه النادي.

وجاء بيان الأهلي كالآتي:

"يثمن النادي الجهود الكبيرة التي بذلها لاعبه علي معلول طوال فترة وجوده بين صفوف الفريق، وإخلاصه وعطاءه اللامحدود، وحرصه مع زملائه على مصلحة الأهلي.. وخص النادي لاعبه معلول بالشكر، والتأكيد على أن ما قدمه طوال السنوات التي ارتدى فيها قميص الأهلي محل تقدير كبير من النادي وجماهيره، وأن اسمه سوف يظل بين اللاعبين المتميزين الذين ضربوا المثل في الالتزام وتحمل المسئولية، بل وساهم مع زملائه في تحقيق العديد من البطولات والانتصارات.. ويظل «معلول» واحدًا من أبناء النادي وجزءًا من عائلة الأهلي،، والنادي وهو يتمنى كل التوفيق للاعبه في خطواته القادمة، يؤكد أن أبوابه سوف تظل مفتوحة أمام معلول ليكون أحد الكوادر الفنية أو الإدارية بمنظومة الأهلي مستقبلًا، وسيتم توجيه الدعوة للاعب لتكريمه بالشكل اللائق".

وغاب معلول عن الأهلي لفترة طويلة بسبب الإصابة بقطع في وتر أكيليس، تعرض له في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 أمام الترجي.

وعاد معلول للمشاركة في المباريات بقميص الأهلي بديلا أمام إنبي في كأس عاصمة مصر، ثم أساسيا أمام طلائع الجيش بعد غياب استمر لـ 306 يوما.

اللاعب التونسي صاحب الـ34 عاما انضم إلى الأهلي قادما من الصفاقسي في عام 2016.

وتوج معلول مع الأهلي بالدوري المصري 6 مرات و5 لكأس السوبر المصري وأربعة لكأس مصر.

كما ظفر بدوري أبطال إفريقيا أربع مرات ومرتين لكأس السوبر الإفريقي.

هذا بالإضافة لحصوله على برونزية كأس العالم للأندية ثلاث مرات.

وارتدى معلول شارة قيادة الأهلي لأول مرة في مسيرته في مباراة الجونة بالدوري المصري في شهر مايو الماضي.