ماركا: رودريجو أبلغ ريال مدريد برغبته في الاستمرار

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن قيام رودريجو بإبلاغ إدارة ريال مدريد بنيته البقاء مع الفريق.

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وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى إمكانية رحيل رودريجو عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان رودريجو قد استبدل بين شوطي نهائي كأس ملك إسبانيا ضد برشلونة ولم يشارك في أي دقيقة مع الفريق منذ ذلك الوقت بداعي الإصابة.

وغاب رودريجو عن قائمة البرازيل التي ستشارك خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

وشدد تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد خلال المؤتمر الصحفي على أنه سيعتمد على رودريجو بشكل طبيعي خلال الموسم المقبل.

وبعد إبلاغ النادي بنيته البقاء، وصل الرد لرودريجو بضرورة إثبات نفسه خلال الفترة المقبلة على قدرته بالاستمرار مع الفريق والبداية ستكون من كأس العالم للأندية.

ولم يتلق ريال مدريد أي عروض رسمية حتى الآن من أجل التعاقد مع رودريجو وفقا لماركا.

وشارك رودريجو مع ريال مدريد منذ بداية الموسم الحالي في 50 مباراة وسجل 13 هدفا وصنع 10 آخرين.