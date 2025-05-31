رومانو: برشلونة يقترب من ضم خوان جارسيا.. وموقف تير شتيجن

السبت، 31 مايو 2025 - 16:51

كتب : FilGoal

خوان جارسيا

اقترب نادي برشلونة من التوصل لاتفاق مع إسبانيول لضم خوان جارسيا حارس مرمى الفريق.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن برشلونة اقترب من التعاقد مع جارسيا مقابل 25 مليون يورو.

وأوضحت شبكة سكاي سبورت ألمانيا موقف مارك أندري تير شتيجن قائد الفريق من الاستمرار في الفريق حال ضم الحارس الإسباني.

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وأفادت الشبكة أن الحارس الألماني يريد الاستمرار مع برشلونة، لكن النادي منفتح على الاستماع للعروض المقدمة له.

ولم يتم الكشف عن موقف فويتشيك تشيزني حارس برشلونة الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

وتألق خوان جارسيا رفقة إسبانيول وقاد الفريق للبقاء في الدوري الإسباني في الجولة الأخيرة بعدما احتل المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة.

واحتل الحارس البالغ من العمر 24 عاما في المركز السابع في قائمة أكثر الحراس حفاظا على مرماهم من تلقي الأهداف.

وحافظ جارسيا على مرماه في 8 مباريات.

ويتواجد إسبانيول في مقاطعة برشلونة وتشهد المباريات بينهما ندية كبيرة بسبب العداء الكبير بينهما في المدينة.

خوان جارسيا برشلونة ميركاتو إسبانيول
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