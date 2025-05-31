خبر في الجول - السولية يجمع متعلقاته مع الأهلي تمهيدا للرحيل
السبت، 31 مايو 2025 - 16:21
كتب : أحمد الخولي
يستعد عمرو السولية لإعلان رحيله عن النادي الأهلي بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.
عمرو السولية
النادي : الأهلي
وعلم FilGoal.com أن السولية قد تواجد بالنادي الأهلي صباح اليوم السبت وجمع متعلقاته الشخصية تمهيدا للرحيل عن النادي.
وينتهي تعاقد السولية مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.
وانضم السولية للأهلي في 2016 قادما من الشعب الإماراتي.
وتوج السولية بـ 23 لقبا بقميص الأهلي حتى الآن.
وشارك السولية في 24 مباراة بقميص الأهلي منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل هدفين.
وكان الأهلي قد أعلن رحيل كل من علي معلول ورامي ربيعة وأكرم توفيق وحمزة علاء بنهاية عقودهما.
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