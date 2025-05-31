بضعف راتبه.. فيورنتينا يعلن تجديد عقد دي خيا

السبت، 31 مايو 2025 - 16:15

كتب : FilGoal

ديفيد دي خيا - فيورنتينا

أعلن نادي فيورنتينا تجديد عقد دافيد دي خيا الحارس الإسباني.

ديفيد دي خيا

النادي : فيورنتينا

فيورنتينا

وكشف النادي أن العقد الجديد يمتد حتى 2028.

وانضم دي خيا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية دون مقابل بعدما ظل عاما دون ناد عقب انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد.

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وحسب سبورت إيطاليا فإن الحارس الإسباني سيتقاضى 2.7 مليون يورو في الموسم الواحد وهذا يعد ضعف راتبه الحالي.

وتألق الحارس البالغ من العمر 34 عاما مع فريقه خلال الموسم الجاري.

ويعد دي خيا من أكثر حراس المرمى الذين حافظوا على شباكهم من استقبال أهداف في الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي.

ويحتل دي خيا المركز السابع بـ11 مباراة دون استقبال أي هدف.

وأنهى فيورنتينا موسمه في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 65 نقطة وتأهل إلى بطولة دوري المؤتمر الأوروبي للموسم المقبل.

وقدم رافاييلي بالادينو استقالته من تدريب فيورنتينا وتمت قبولها وبذلك يبحث النادي عن خليفة للمدرب الإيطالي.

دافيد دي خيا فيورنتينا الدوري الإيطالي
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