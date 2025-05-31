لمزاملة تاو وعبد القادر.. قطر القطري يحسم صفقة جواو بيدرو

السبت، 31 مايو 2025 - 16:12

كتب : FilGoal

جواو بيدرو

أتم نادي قطر القطري اتفاقه مع المهاجم البرازيلي جواو بيدرو بداية من الموسم المقبل.

وسينضم المهاجم البرازيلي جواو بيدرو لنادي قطر قادما من الوصل الإماراتي.

ووقع جواو بيدرو بحسب صحيفة استاد الدوحة على عقود انتقاله لنادي قطر لمدة موسمين.

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ويضم نادي قطر بين صفوفه، الثنائي أحمد عبد القادر، والجنوب إفريقي يبرسي تاو.

ويملك جواو بيدرو (31 عاماً) مسيرة حافلة، بدأت في البرازيل مع أتليتيكو فيروفياريو موسم 2011، ثم الفريق الثاني في بالميراس عام 2013 قبل انتقاله للعب في أوروبا.

وخاض جواو بيدرو تجربتين مع سانتا كلارا وديسبورتيفو تروفينسي بالبرتغال قبل الانتقال للعب في إسبانيا.

وخاض بيدرو تجربته الأولى بالملاعب العربية بصفوف الفتح السعودي عام 2017 وبعدها بعامين انتقل إلى الظفرة الإماراتي على سبيل الإعارة، ثم لعب للوحدة الإماراتي عام 2021 قبل أن يعود للتعاون السعودي.

قطر القطري جواو بيدرو
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