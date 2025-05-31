وكيل حكيمي: العودة لريال مدريد؟ لا شيء مستحيل في كرة القدم

السبت، 31 مايو 2025 - 16:02

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي - باريس سان جيرمان

شدد أليخاندرو كامانو، وكيل أعمال المغربي أشرف حكيمي، أن موكله يعيش أفضل فتراته داخل باريس سان جيرمان حاليا، ولا يفكر في الرحيل عن النادي الفرنسي.

ويستعد حكيمي لقيادة باريس سان جيرمان ضد إنتر مساء اليوم ضمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كامانو في تصريحات لصحيفة "Theobjective": "أشرف لاعب استثنائي، ذكي عاطفيًا، ومرتبط بجماهير باريس. العروض لا تتوقف، لكن بالنسبة له، باريس هو المكان المناسب".

أخبار متعلقة:
حكيمي: لم نستسلم رغم أن الكثيرون لم يؤمنوا بنا.. وإنريكي عبقري مؤتمر حكيمي: نملك أحد أفضل الحراس في العالم.. وديمبلي عبقري بالكرة حكيمي: إنريكي أثبت أن قوة الفريق في التكاتف وليس الاعتماد على لاعبين فرديين بنشرقي: تنازلت عن الأموال للانتقال لـ الأهلي.. وأتمنى ضم زيزو وحكيمي للأحمر

وأضاف: "حين رحل عن ريال مدريد، كان في الثامنة عشرة فقط، وكان كارفاخال في مركزه الأساسي، فتوجهنا إلى دورتموند لتأمين فرصة لعب أساسية. ريال مدريد عامله بمودة، لكن مسيرته كانت بحاجة إلى التطور".

وحول إمكانية عودته إلى الريال مستقبلاً، أوضح كامانو: "لا شيء مستحيل في كرة القدم، لكن في الوقت الحالي، حكيمي لا يفكر في ذلك. تركيزه ينصب بالكامل على نهائي دوري الأبطال مع باريس سان جيرمان، وهو سعيد جدًا هناك".

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 25 عاما في صيف 2029.

وانتقل حكيمي إلى باريس سان جيرمان قادما من إنتر ميلان مقابل 68 مليون يورو في صيف 2021.

وتألق حكيمي كثيرا مع سان جيرمان إذ حصل على بطولة 4 مرات متتالية وكذلك كأس فرنسا مرة والسوبر الفرنسي مرتين.

أشرف حكيمي ريال مدريد باريس سان جيرمان
نرشح لكم
تشكيل إنتر - لاوتارو على رأس الكتيبة المعتادة لمواجهة باريس تشكيل نهائي أبطال أوروبا – باريس سان جيرمان بالقوة الضاربة أمام إنتر مواعيد مباريات السبت 31 مايو.. نهائي أبطال أوروبا والزمالك في ختام الدوري المصري نهائي دوري أبطال أوروبا – المواجهة الرسمية الأولى.. أبرز أرقام إنتر وباريس سان جيرمان الاستعانة بصفة كونتي وهزيمة الهوس.. كيف يستعد إنتر لمواجهة باريس سان جيرمان نهائي أبطال أوروبا - مؤتمر ماركينيوس: نعلم ما هي نقاط قوة إنتر.. ونمتلك فرصة لكتابة التاريخ نهائي أبطال أوروبا - مؤتمر إنريكي: هذا السبيل الوحيد لحصد اللقب ضد إنتر نهائي أبطال أوروبا - مؤتمر إنزاجي: الطرف الأضعف أمام سان جيرمان؟ هذا ما حدث منذ عامين
أخر الأخبار
تشكيل إنتر - لاوتارو على رأس الكتيبة المعتادة لمواجهة باريس 3 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل نهائي أبطال أوروبا – باريس سان جيرمان بالقوة الضاربة أمام إنتر 5 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
المصري يعلن رحيل محمد دبش 40 دقيقة | الدوري المصري
تأجيل انطلاق نهائي كأس مصر 56 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة – الأهلي يهزم الاتحاد ويعادل سلسلة نهائي الدوري ومباراة حاسمة لتحديد البطل 59 دقيقة | كرة سلة
استراحة الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) فاركو.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
دوري المحترفين – تعرف على ترتيب الهدافين بعد نهاية موسم 2024-25 ساعة | القسم الثاني
اتحاد الكرة يعتمد تعيين حلمي طولان مديرا فنيا لـ منتخب مصر في كأس العرب ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح: أتفهم خسارة الكرة الذهبية لهذا السبب.. ويعتقدون أن كوبر لا يفهم شيئا ولكن 2 خبر في الجول – بسبب وقفة عيد الأضحى.. اتجاه لتعديل موعد نهائي كأس مصر بين بيراميدز والزمالك 3 رفض طلب بيراميدز بتعليق الإعلان عن بطل الدوري 4 خبر في الجول – ريبيرو يختار النحاس ضمن جهاز الأهلي الجديد
/articles/506351/وكيل-حكيمي-العودة-لريال-مدريد-لا-شيء-مستحيل-في-كرة-القدم