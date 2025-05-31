وكيل حكيمي: العودة لريال مدريد؟ لا شيء مستحيل في كرة القدم

شدد أليخاندرو كامانو، وكيل أعمال المغربي أشرف حكيمي، أن موكله يعيش أفضل فتراته داخل باريس سان جيرمان حاليا، ولا يفكر في الرحيل عن النادي الفرنسي.

ويستعد حكيمي لقيادة باريس سان جيرمان ضد إنتر مساء اليوم ضمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كامانو في تصريحات لصحيفة "Theobjective": "أشرف لاعب استثنائي، ذكي عاطفيًا، ومرتبط بجماهير باريس. العروض لا تتوقف، لكن بالنسبة له، باريس هو المكان المناسب".

وأضاف: "حين رحل عن ريال مدريد، كان في الثامنة عشرة فقط، وكان كارفاخال في مركزه الأساسي، فتوجهنا إلى دورتموند لتأمين فرصة لعب أساسية. ريال مدريد عامله بمودة، لكن مسيرته كانت بحاجة إلى التطور".

وحول إمكانية عودته إلى الريال مستقبلاً، أوضح كامانو: "لا شيء مستحيل في كرة القدم، لكن في الوقت الحالي، حكيمي لا يفكر في ذلك. تركيزه ينصب بالكامل على نهائي دوري الأبطال مع باريس سان جيرمان، وهو سعيد جدًا هناك".

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 25 عاما في صيف 2029.

وانتقل حكيمي إلى باريس سان جيرمان قادما من إنتر ميلان مقابل 68 مليون يورو في صيف 2021.

وتألق حكيمي كثيرا مع سان جيرمان إذ حصل على بطولة 4 مرات متتالية وكذلك كأس فرنسا مرة والسوبر الفرنسي مرتين.