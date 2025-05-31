خبر في الجول - الأهلي يحصل على 3 ملايين دولار كدفعة أولى نظير المشاركة في كأس العالم للأندية

حصل الأهلي على ما يقارب 3 ملايين دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وعلم FilGoal.com أن فيفا قد أرسل المبلغ للأهلي كدفعة أولى نظير مشاركته في كأس العالم للأندية.

ومن المنتظر أن يحصل كل فريق على ما يقارب 9.5 مليون دولار كحد أدنة نظير مشاركته في البطولة ويتحسن المبلغ وفقا لتقدمه في المسابقة.

ويطير الأهلي إلى أمريكا يوم 5 يونيو المقبل للمشاركة في كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة بمشاركة 32 فريقا. والتي تنطلق فجر يوم 15 يونيو.

ويلعب الأهلي وديا أمام فريق باتشوكا مساء يوم 8 يونيو المقبل ضمن الاستعدادات للبطولة.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى للبطولة مع إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويلعب الأهلي مباراة الافتتاح ضد إنتر ميامي رفقة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وسيدعم الأهلي صفوفه في كأس العالم للأندية بـ محمود حسن "تريزيجيه" الذي انضم للنادي لمدة 5 مواسم مقبلة.

وأيضا حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري الذي سيلعب مع الأهلي كأس العالم للأندية فقط على سبيل الإعارة.

بالإضافة إلى أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك الحالي والذي اتفق على الانتقال للأهلي عقب نهاية تعاقده مع الأبيض بنهاية الموسم الجاري، وهو الأمر الذي كشف عنه نادي الزمالك في وقت سابق.

كما حسم الأهلي صفقة انتقال التونسي محمد بن رمضان لاعب الوسط، بالإضافة لمحمد أحمد "سيحا" حارس المقاولون العرب لكن في انتظار الإعلان الرسمي من جانب الأهلي.